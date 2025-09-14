Gigantyczne promocje od poniedziałku w Biedronce. Rano ludzie ruszą na zakupy
Już od poniedziałku, 15 września, w Biedronce startuje nowa fala promocji, która może wywołać prawdziwe oblężenie sklepów. Sieć przygotowała wyjątkowe oferty, które obowiązują do 20 września lub do wyczerpania zapasów. Klienci posiadający kartę lub aplikację Moja Biedronka mogą liczyć na ogromne oszczędności.
Olej za 4 zł i do tego drugi gratis
Jednym z hitów promocji jest olej słonecznikowy Wyborny (1 litr). Przy zakupie dwóch butelek, jedna kosztuje zaledwie 4,00 zł, a druga… gratis. Dzienny limit to 4 butelki na jedną kartę Moja Biedronka. Taka cena nie była widziana od dawna i może przyciągnąć tłumy już z samego rana.
Coccolino 1+1 za 25 zł – promocja na żel do prania
Duże oszczędności czekają też na osoby robiące pranie. Żel do prania Coccolino (37 prań, 1,48 l) dostępny jest w promocji 1+1 gratis za 25,00 zł. Oznacza to, że za dwie butelki zapłacimy tylko tyle, ile za jedną. Limit dzienny – 2 opakowania.
Ser w promocji aż o 43% taniej
Popularny ser Światowid (Gouda, Podlaski) w opakowaniach 300 g kosztuje teraz tylko 5,69 zł za sztukę, ale pod warunkiem zakupu minimum trzech opakowań. To znaczna obniżka, zwłaszcza biorąc pod uwagę stale rosnące ceny nabiału.
Spiżarnia taniej – drugi produkt za połowę ceny
Prawdziwą gratką są też wszystkie produkty z serii Nasza Spiżarnia – konserwy, warzywa, przetwory, sosy, a nawet kiszonki. Przy zakupie dwóch, drugi – tańszy – kosztuje 50% mniej. Można dowolnie mieszać produkty. Limit dzienny: 8 opakowań (maks. 4 rabaty) na kartę.
Co to oznacza dla czytelnika?
To doskonała okazja, aby zaoszczędzić na codziennych zakupach. W czasach inflacji każda promocja na produkty pierwszej potrzeby cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Klienci planujący większe zakupy powinni rozważyć wizytę w sklepach jak najwcześniej – szczególnie w poniedziałek rano, gdy rusza akcja. Najpopularniejsze towary mogą zniknąć z półek błyskawicznie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.