Gigantyczne promocje w Biedronce! Kultowe produkty w cenach, które znikają w mgnieniu oka
Od czwartku, 25 września, w Biedronce startuje wyjątkowa akcja, która z pewnością przyciągnie tłumy klientów. W ofercie znalazły się jedne z najczęściej kupowanych produktów do sprzątania i prania – i to w cenach, które trudno będzie przebić. Promocje potrwają tylko do soboty, 27 września, dlatego warto się pospieszyć.
Proszek do prania w supercenie
Ogromne opakowanie proszku do prania E – aż 4,125 kg (75 prań) można kupić teraz za jedyne 44,99 zł. To idealna okazja, by zrobić zapasy na wiele tygodni.
Persil aż o 25% taniej
Wszystkie produkty Persil – zarówno proszki, żele, jak i kapsułki – objęto rabatem -25%. To jedna z najlepszych okazji w roku dla osób, które stawiają na skuteczność i jakość w praniu.
Cif – kup jeden, drugi gratis
Popularne spraye do czyszczenia Cif Cleanboost 750 ml dostępne są w promocji 1+1 gratis. Oznacza to, że za dwie butelki zapłacimy tylko 11 zł. Oferta obowiązuje przy aktywnej karcie Moja Biedronka.
Domestos 1+1 gratis
Hitem akcji są również wszystkie zawieszki i kostki do WC Domestos, które można kupić w formule 1+1 gratis. To świetny moment, by zaopatrzyć się w produkty zapewniające świeżość i czystość w toalecie na dłużej.
Te promocje obowiązują jedynie przez trzy dni, więc kto chce skorzystać, musi działać szybko. Klienci, którzy odkładają zakupy chemii domowej na ostatnią chwilę, teraz mogą zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.