Gigantyczne utrudnienia w Warszawie. Pasażerowie SKM i KM utknęli. Opóźnienia i odwołania pociągów
Pasażerowie kolei muszą dziś uzbroić się w cierpliwość. Na trasie Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki występują poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM S1 oraz KM R1 i R3. Wszystko z powodu awarii infrastruktury kolejowej, która spowodowała chaos w ruchu.
Jak poinformowały służby, możliwe są opóźnienia, odwołania kursów, a także zmiany tras i skrócone relacje pociągów. To oznacza, że część składów może w ogóle nie dojechać do docelowej stacji.
Dotknięte trasy i linie:
-
SKM S1
-
Koleje Mazowieckie: R1 i R3
Problem dotyczy m.in. osób podróżujących z i do takich miejscowości jak Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Piastów, Ursus, Sochaczew, Błonie czy Grodzisk Mazowiecki.
Zarządca infrastruktury, PKP PLK, pracuje nad usunięciem usterki. Pasażerowie mogą na bieżąco sprawdzać aktualne opóźnienia na portalu pasażera: portalpasazera.pl/opoznienia.
Co to oznacza dla pasażera?
W godzinach popołudniowego szczytu dojazd do pracy czy szkoły może być mocno utrudniony. Warto rozważyć alternatywny środek transportu – komunikację miejską lub przejazd inną linią kolejową, jeśli to możliwe.
ZTM i przewoźnicy apelują o cierpliwość i przepraszają za niedogodności. Jeśli podróżujesz dziś koleją w Warszawie lub okolicach – sprawdzaj rozkład na bieżąco.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.