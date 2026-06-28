Gigantyczne wyprzedaże w Biedronce! Sprawdziliśmy promocje w Warszawie. Rachunek mówi sam za siebie

28 czerwca 2026 18:56 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka ponownie ruszyła z mocnymi promocjami, a rabaty potrafią naprawdę zaskoczyć. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda to w praktyce. Odwiedziliśmy jeden ze sklepów w Warszawie i przekonaliśmy się, że przy odpowiednim doborze produktów można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

Gigantyczne wyprzedaże w Biedronce. Sprawdziliśmy promocje w Warszawie. Fot. Warszawa w Pigułce
Gigantyczne wyprzedaże w Biedronce. Sprawdziliśmy promocje w Warszawie. Fot. Warszawa w Pigułce

Sprawdziliśmy promocje na własnej skórze

Podczas wizyty w warszawskiej Biedronce skorzystaliśmy z aktualnych akcji promocyjnych. Na kasie samoobsługowej rachunek pokazał ogromną różnicę między wartością zakupów przed naliczeniem rabatów a kwotą, którą ostatecznie zapłaciliśmy.

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Łączna wartość produktów wynosiła 676,80 zł, natomiast po naliczeniu wszystkich promocji i dodatkowego vouchera zapłaciliśmy 167,64 zł.

To pokazuje, jak duże oszczędności można uzyskać, jeśli zakupy zaplanuje się z uwzględnieniem obowiązujących ofert.

Promocje przyciągają tłumy

Od kilku dni w sklepach Biedronki trwa seria wyprzedaży obejmujących m.in. kosmetyki, odzież, tekstylia oraz wiele produktów przemysłowych. Nic dziwnego, że klienci od rana szukają najlepszych okazji.

W wielu sklepach najbardziej atrakcyjne produkty znikają z półek bardzo szybko.

Dziękujemy za pomoc

Przy okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować za profesjonalną i życzliwą pomoc obsługi sklepu. Szczególne podziękowania kierujemy do pana Szymona, który pomógł nam sprawnie przejść przez promocje i zakupy. Takie zaangażowanie pracowników naprawdę robi różnicę.

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Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?

Jeżeli planujecie większe zakupy w Biedronce, warto wcześniej sprawdzić aktualne promocje i warunki akcji. Przy odpowiednim połączeniu ofert można zaoszczędzić naprawdę duże kwoty. Trzeba jednak się spieszyć – najciekawsze okazje często kończą się jeszcze przed zakończeniem promocji.

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