Gigantyczne wyprzedaże w Biedronce! Sprawdziliśmy promocje w Warszawie. Rachunek mówi sam za siebie
Biedronka ponownie ruszyła z mocnymi promocjami, a rabaty potrafią naprawdę zaskoczyć. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda to w praktyce. Odwiedziliśmy jeden ze sklepów w Warszawie i przekonaliśmy się, że przy odpowiednim doborze produktów można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.
Sprawdziliśmy promocje na własnej skórze
Podczas wizyty w warszawskiej Biedronce skorzystaliśmy z aktualnych akcji promocyjnych. Na kasie samoobsługowej rachunek pokazał ogromną różnicę między wartością zakupów przed naliczeniem rabatów a kwotą, którą ostatecznie zapłaciliśmy.
Łączna wartość produktów wynosiła 676,80 zł, natomiast po naliczeniu wszystkich promocji i dodatkowego vouchera zapłaciliśmy 167,64 zł.
To pokazuje, jak duże oszczędności można uzyskać, jeśli zakupy zaplanuje się z uwzględnieniem obowiązujących ofert.
Promocje przyciągają tłumy
Od kilku dni w sklepach Biedronki trwa seria wyprzedaży obejmujących m.in. kosmetyki, odzież, tekstylia oraz wiele produktów przemysłowych. Nic dziwnego, że klienci od rana szukają najlepszych okazji.
W wielu sklepach najbardziej atrakcyjne produkty znikają z półek bardzo szybko.
Dziękujemy za pomoc
Przy okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować za profesjonalną i życzliwą pomoc obsługi sklepu. Szczególne podziękowania kierujemy do pana Szymona, który pomógł nam sprawnie przejść przez promocje i zakupy. Takie zaangażowanie pracowników naprawdę robi różnicę.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?
Jeżeli planujecie większe zakupy w Biedronce, warto wcześniej sprawdzić aktualne promocje i warunki akcji. Przy odpowiednim połączeniu ofert można zaoszczędzić naprawdę duże kwoty. Trzeba jednak się spieszyć – najciekawsze okazje często kończą się jeszcze przed zakończeniem promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.