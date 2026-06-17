Gigantyczny pożar autobusu w Warszawie. Ewakuacja, utrudnienia, trwa akcja straży

17 czerwca 2026 19:10 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Dziś około godziny 18:30 doszło do pożaru miejskiego autobusu jadącego al. Stanów Zjednoczonych, na wysokości ulicy Saskiej. Pojazd cały zajął się ogniem, na ten moment trwa jego dogaszanie. W akcji biorą udział trzy zastępy straży pożarnej oraz grupa operacyjna. Ruch w kierunku Ronda Wiatraczna jest zablokowany

Czarny dym spowodowany pożarem. Fot. Warszawa w Pigułce
Czarny dym spowodowany pożarem. Fot. Warszawa w Pigułce

Dziś w późnych godzinach popołudniowych doszło do pożaru autobusu, który wytworzył ogromny słup czarnego dymu nad Pragą Południe. Pojazd jadący al. Stanów Zjednoczonych, na wysokości ul. Saskiej całkowicie zajął się ogniem.

Jak informuje młodszy ogniomistrz Konrad Margulski na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej oraz grupa operacyjna. Przed przyjazdem straży nastąpiła ewakuacja pasażerów. Na miejscu wytworzył się ogromny korek, a ruch na al. Stanów Zjednoczonych w stronę Ronda Wiatraczna został zablokowany.

Obecnie na miejscu trwa dogaszanie. Następnie czynności przejmą inne służby. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

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