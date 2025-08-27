Gigantyczny pożar hali produkcyjno-magazynowej! Ponad 40 wozów straży walczy z ogniem
W Tarnowie trwa dramatyczna akcja gaśnicza. W środę, 27 sierpnia, około godziny 12:28 do Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze hali produkcyjno-magazynowej. Na miejsce natychmiast skierowano ponad 40 wozów strażackich, które walczą z żywiołem na terenie o powierzchni 50 na 20 metrów.
Skala pożaru i działania służb
Z informacji przekazanych przez straż pożarną wynika, że pożarem objęty jest duży obiekt produkcyjno-magazynowy. Gęsty, czarny dym jest widoczny z wielu kilometrów. Na miejscu trwają intensywne działania gaśnicze, a do akcji włączane są kolejne jednostki straży.
Jak przekazują służby, nikt nie został poszkodowany, jednak sytuacja wciąż jest nieopanowana. Strażacy pracują w bardzo trudnych warunkach, starając się zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia.
Apel do mieszkańców Tarnowa
Państwowa Straż Pożarna apeluje do mieszkańców okolicznych terenów o zamknięcie okien oraz niewychodzenie z domów. W związku z silnym zadymieniem zaleca się również niezbliżanie się do miejsca pożaru, aby nie utrudniać pracy ratowników oraz ze względów bezpieczeństwa.
Akcja wciąż trwa
Na miejscu wciąż działają strażacy, a sytuacja jest dynamiczna. Straż pożarna zapowiada kolejne komunikaty dotyczące rozwoju wydarzeń i prosi mieszkańców o śledzenie oficjalnych informacji.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.