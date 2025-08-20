GIS ostrzega! W popularnej wodzie gazowanej znaleziono fragmenty szkła
Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed popularną wodą gazowaną, w której wykryto fragmenty szkła. Niebezpieczne partie trafiły już do sprzedaży, a ich spożycie może grozić poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. GIS apeluje, by natychmiast sprawdzić butelki i w razie wątpliwości nie sięgać po produkt.
Ostrzeżenie GIS: fragmenty szkła w popularnej wodzie gazowanej
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące dwóch partii naturalnej wody mineralnej gazowanej „KRYSTYNKA”. W butelkach wykryto obecność fragmentów szkła, co stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
GIS poinformował, że problem dotyczy partii oznaczonych jako ES142 z datą minimalnej trwałości 22 maja 2026 roku oraz ES153 z datą minimalnej trwałości 2 czerwca 2026 roku. Producentem produktu jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą przy ul. Kościuszki 10.
Jakie zagrożenie niesie spożycie?
W komunikacie podkreślono, że połknięcie fragmentów szkła może prowadzić do poważnych uszkodzeń przewodu pokarmowego oraz innych negatywnych skutków zdrowotnych. Konsumenci, którzy posiadają wskazane partie produktu, nie powinni ich spożywać.
Producent niezwłocznie poinformował swoich kontrahentów o problemie i uruchomił procedurę wycofania wadliwych butelek ze sprzedaży. Cały proces nadzoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna, która monitoruje skuteczność działań dystrybucyjnych.
Zalecenia dla konsumentów
GIS jednoznacznie zaleca, by nie pić wody z zakwestionowanych partii i zwrócić ją w miejscu zakupu. To ma zapobiec ryzyku poważnych powikłań zdrowotnych związanych z obecnością szkła w produkcie.
