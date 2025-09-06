GIS wkracza do szkół. Kontrole ruszają natychmiast. Winni poniosą konsekwencje
Nowy rok szkolny ledwo się rozpoczął, a już rozpoczęła się ogólnopolska akcja kontrolna, której celem są… tornistry uczniów. Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzą inspekcje w szkołach podstawowych i średnich. Sprawdzają, ile naprawdę ważą plecaki naszych dzieci – i efekty mogą być szokujące.
Dlaczego kontrolują plecaki? Chodzi o zdrowie – i to poważnie
Choć dla wielu rodziców ciężki plecak to codzienność, lekarze nie mają wątpliwości – noszenie zbyt ciężkiego lub źle dopasowanego tornistra może powodować poważne problemy zdrowotne. Wady postawy, bóle kręgosłupa, przeciążone stawy i mięśnie to nie kwestia przyszłości – to realne zagrożenie już u kilku- i kilkunastolatków.
GIS podkreśla, że kontrola ma charakter nie tylko nadzorczy, ale przede wszystkim edukacyjny. – To nie są drobnostki. To sprawy, które mogą mieć wpływ na całe życie dziecka – alarmują eksperci.
Co sprawdzają inspektorzy? Lista nie jest krótka
Podczas kontroli sanepid i przedstawiciele NFZ zwracają uwagę m.in. na:
-
wagę tornistra – nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała ucznia,
-
rodzaj plecaka – zalecane są lekkie modele z usztywnieniem pleców,
-
regulowane, szerokie szelki i dodatkowe pasy stabilizujące,
-
rozłożenie ciężaru – książki powinny być ułożone równomiernie,
-
zawartość plecaka – uczniowie często noszą zbędne rzeczy: gadżety, jedzenie, dodatkowe zeszyty.
Inspektorzy zalecają również regularne kontrole przez rodziców – nie tylko na początku roku, ale co tydzień.
Większość dzieci przeciąża kręgosłup codziennie. A rodzice często nie mają o tym pojęcia
Wielu uczniów codziennie nosi do szkoły po kilka kilogramów zbędnego balastu. A to, co dla dziecka jest „normalne”, w rzeczywistości przeciąża delikatny układ kostno-mięśniowy. Nawet 15–20 minut dziennie wystarczy, by wywołać zmiany, które ujawnią się dopiero po latach.
Eksperci alarmują: nie wystarczy kupić „ładny” tornister. Trzeba zadbać o jego wagę, jakość i prawidłowe użytkowanie. Brak tej świadomości może skończyć się częstymi wizytami u ortopedy lub rehabilitanta.
Co to oznacza dla rodziców i nauczycieli?
-
Plecak powinien być regularnie kontrolowany – nie tylko przez dziecko, ale i przez dorosłych.
-
Szkoły mają obowiązek edukować i informować – a rodzice wspierać dzieci w zdrowych nawykach.
-
Zbyt ciężki tornister to nie tylko problem zdrowotny – to realne ryzyko.
-
Akcja GIS i NFZ to nie straszenie – to inwestycja w zdrowie młodego pokolenia.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.