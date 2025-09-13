Gotowi do obrony nieba 24 godziny na dobę. Kosiniak-Kamysz: Polacy mogą spać spokojnie
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał głos po intensywnym dniu działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa w związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów.
Dziękuję żołnierzom Wojska Polskiego oraz naszym sojusznikom za dzisiejsze działania i nieprzerwaną, 24-godzinną gotowość do obrony 🇵🇱 nieba oraz bezpieczeństwa Polaków.
Operowanie naszego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej czy alerty RCB miały…
Podkreślił, że obecność wojskowego lotnictwa oraz uruchomienie alertów RCB miało charakter prewencyjny, ale pokazało jedno: Polska potrafi działać szybko i skutecznie, gdy pojawia się zagrożenie.
Polacy mogą czuć się bezpieczni
„Wasza służba i profesjonalizm dają Polakom poczucie bezpieczeństwa” – dodał Kosiniak-Kamysz, wyrażając wdzięczność za zaangażowanie zarówno sił lądowych, jak i powietrznych. Wypowiedź spotkała się z dużym uznaniem w sieci – wpis zdobył tysiące reakcji.
Co to oznacza dla czytelników?
Polska armia pozostaje w pełnej gotowości, nawet w czasie pokoju.
Obywatele mogą liczyć na błyskawiczną reakcję sił zbrojnych.
Działania prewencyjne są realnym narzędziem odstraszania zagrożeń.
To wyraźny sygnał: Polska nie jest biernym obserwatorem – jesteśmy gotowi, by bronić własnej przestrzeni powietrznej.
