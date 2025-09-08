Gotówka znika w oczach. Polacy alarmują. Bank ostrzega przed pułapką w bankomacie!
Największy bank w Polsce właśnie wydał pilne ostrzeżenie dla wszystkich klientów. Chodzi o niebezpieczne zjawisko, które coraz częściej prowadzi do utraty pieniędzy podczas zwykłej wypłaty gotówki z bankomatu. Choć z pozoru wszystko wygląda normalnie, wystarczy chwila nieuwagi, by paść ofiarą przestępstwa.
Nie tylko Internet. Oszuści atakują także w realu
PKO BP, który obsługuje ponad 12 milionów klientów, przestrzega przed zorganizowaną falą kradzieży przy bankomatach. Oszuści modyfikują urządzenia w taki sposób, że nieświadomy użytkownik traci pieniądze – czasem nawet całe oszczędności. Problem dotyczy wszystkich – niezależnie od banku, w którym prowadzisz konto.
Jak działają przestępcy? Uważaj na te trzy rzeczy
W ostatnich tygodniach odnotowano kilkadziesiąt prób wyłudzeń pieniędzy z bankomatów, głównie przez tzw. „pułapki techniczne”. Oto najczęstsze metody:
-
Skimming – na czytniku kart znajduje się nakładka kopiująca dane. Oszuści montują też mikro kamerę, która nagrywa PIN.
-
Card trapping – karta zatrzymuje się w bankomacie, klient odchodzi, a przestępca ją wyjmuje i wypłaca środki.
-
Cash trapping – fałszywy element blokuje wypłatę gotówki, która zostaje w środku. Gdy odchodzisz, oszust zabiera pieniądze.
Eksperci ostrzegają, że każda podejrzana sytuacja przy bankomacie powinna być natychmiast zgłaszana. Podejrzane urządzenie, zbyt długie przetwarzanie transakcji, dziwne elementy przy szczelinie na kartę lub wypłatę gotówki – to wszystko może oznaczać próbę oszustwa.
Zasady, które mogą uratować Twoje pieniądze
Bank przypomina, że kilka prostych kroków może uchronić cię przed stratą:
-
Zawsze sprawdzaj wygląd bankomatu – czytnik kart i klawiatura nie powinny mieć nadmiarowych elementów.
-
Osłaniaj ręką wpisywany PIN.
-
Nie przyjmuj pomocy od nieznajomych.
-
Jeśli karta się zacięła lub gotówka nie wyszła – nie odchodź! Dzwoń od razu na infolinię banku lub zgłoś to odpowiednim służbom.
-
Zgłaszaj każde podejrzenie: nawet jeśli nie masz pewności, lepiej być nadgorliwym niż później stracić środki.
Ważne dla wszystkich Polaków
Tego typu metody kradzieży nie są nowością, ale obecnie oszuści działają coraz sprytniej i szybciej. W ciągu zaledwie kilku minut mogą pozbawić cię całych oszczędności. Co gorsza, tego rodzaju ataki pojawiają się nie tylko w dużych miastach, ale także na wsiach i w mniejszych miejscowościach.
Podsumowanie dla czytelnika:
W dobie cyfrowych oszustw nie można zapominać, że klasyczne metody – jak modyfikacja bankomatów – wciąż są niezwykle skuteczne. Nowoczesna przestępczość łączy technologię z manipulacją psychologiczną. Warto więc być czujnym i pamiętać, że gotówka może zniknąć szybciej, niż myślisz, jeśli nie zachowasz ostrożności.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.