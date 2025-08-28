Granica pod lupą Brukseli. Ursula von der Leyen w niedzielę w Polsce!
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjedzie w niedzielę do Polski. Wraz z premierem Donaldem Tuskiem uda się na granicę z Białorusią, by podkreślić solidarność Unii Europejskiej z krajami frontowymi i omówić działania związane z bezpieczeństwem oraz ochroną wschodniej granicy Wspólnoty.
Ursula von der Leyen w Polsce. Wizyta na granicy z Białorusią
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozpoczyna serię wizyt w państwach Unii Europejskiej graniczących z Rosją i Białorusią. W niedzielę przyjedzie do Polski, gdzie wspólnie z premierem Donaldem Tuskiem uda się na granicę polsko-białoruską. Wizyta ma być wyrazem solidarności Unii z krajami szczególnie narażonymi na presję ze Wschodu i elementem rozmów o bezpieczeństwie oraz przyszłości europejskiej obronności.
Wsparcie dla państw frontowych
Von der Leyen odwiedzi w sumie siedem państw: Estonię, Litwę, Finlandię, Łotwę, Polskę, Bułgarię i Rumunię. Jak zapowiedziała rzeczniczka KE Arianna Podesta, celem jest podkreślenie wsparcia Brukseli dla krajów członkowskich, które bezpośrednio mierzą się z wyzwaniami wynikającymi z sąsiedztwa z Rosją i Białorusią. W każdym z tych państw przewodnicząca spotka się z liderami rządów oraz przedstawicielami sił zbrojnych, aby rozmawiać o zagrożeniach, jakie niesie obecna sytuacja geopolityczna.
Wizyta w Polsce
Kluczowym punktem wizyty będzie niedzielny przyjazd do Polski. Ursula von der Leyen spotka się wówczas z premierem Donaldem Tuskiem, a następnie oboje pojadą na granicę z Białorusią. Jak podkreślają źródła w Komisji Europejskiej, celem jest bezpośrednia obserwacja działań związanych z monitorowaniem i ochroną granicy, która stanowi jednocześnie zewnętrzną linię bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej.
Tego samego dnia przewodnicząca KE uda się także do Bułgarii, gdzie planowane są dalsze rozmowy na temat bezpieczeństwa i obrony Europy.
