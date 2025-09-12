Granica Polska–Białoruś zamknięta. Moskwa straszy konsekwencjami?
Polska zamknęła granicę z Białorusią w obliczu rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad-2025. Kreml reaguje ostro – rzeczniczka MSZ Marija Zacharowa nazwała decyzję Warszawy „destrukcyjną” i ostrzegła przed poważnymi konsekwencjami dla stosunków międzynarodowych.
Zamknięcie granicy Polska–Białoruś. Kreml ostro odpowiada na decyzję Warszawy
Rosja ostro skomentowała decyzję polskiego rządu o zamknięciu przejść granicznych z Białorusią. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Marija Zacharowa, określiła krok Warszawy jako „dalszą eskalację” i „działanie destrukcyjne”, wzywając Polskę do zmiany stanowiska i strasząc konsekwencjami dla stosunków międzynarodowych.
Moskwa grozi konsekwencjami
W oficjalnym komunikacie rosyjskie MSZ stwierdziło, że Polska swoimi decyzjami zaostrza napięcia w Europie Środkowej i szkodzi relacjom międzynarodowym. – „Oczywiste jest, że konfrontacyjne kroki polskich władz są podporządkowane eskalacji napięć w centrum Europy. Jednostronne działania Polski wyrządzą poważne szkody jej partnerom gospodarczym” – podkreśliła Zacharowa.
Według rosyjskiej dyplomacji zamknięcie granicy uderza w mieszkańców terenów przygranicznych, którzy tracą możliwość utrzymywania kontaktów rodzinnych i społecznych. Prokremlowskie media nazywają decyzję Warszawy „krokiem destrukcyjnym” i łamaniem zasad humanitarnych.
Polska odpowiada: chodzi o bezpieczeństwo
Warszawa tłumaczy swoją decyzję względami bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk ogłosił, że zamknięcie przejść granicznych jest reakcją na rozpoczęcie manewrów wojskowych Rosji i Białorusi „Zapad-2025”. Ćwiczenia te obejmują scenariusze ofensywne, w tym symulację zajęcia tzw. korytarza suwalskiego – strategicznego odcinka łączącego państwa bałtyckie z resztą NATO.
Dotychczas działały dwa kluczowe przejścia graniczne: „Kukuryki – Kozłowicze” i „Terespol – Brześć”. Oba zostały czasowo zamknięte.
Zapad-2025 z użyciem broni jądrowej
Rosja i Białoruś rozpoczęły manewry, które potrwają od 12 do 16 września. Według zapowiedzi ministra obrony Białorusi, Wiktora Chrenina, jednym z głównych elementów ćwiczeń jest scenariusz użycia broni jądrowej. Zaprezentowany ma być także system rakietowy „Oresznik”, który Mińsk nazywa odpowiedzią na „militaryzację granic”.
Eksperci ostrzegają, że narracja rosyjskiej dyplomacji to element wojny informacyjnej, mający obciążyć Polskę odpowiedzialnością za eskalację. Rząd w Warszawie podkreśla jednak, że priorytetem pozostaje bezpieczeństwo obywateli i sojuszników NATO, a decyzja o zamknięciu granicy była konieczna w obliczu agresywnych działań Moskwy i Mińska.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.