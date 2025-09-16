Granica z Białorusią zamknięta do odwołania. Rząd wydał pilne oświadczenie
Polsko-białoruska granica zostaje zamknięta aż do odwołania. Jak poinformował rzecznik prasowy MSWiA, decyzja jest podyktowana troską o bezpieczeństwo obywateli i ma bezpośredni związek z rosyjsko-białoruskimi manewrami wojskowymi „Zapad 2025”. To jednak nie oznacza, że granica zostanie otwarta zaraz po zakończeniu ćwiczeń.
Oficjalne stanowisko MSWiA
Rząd podkreśla, że decyzja o wstrzymaniu ruchu granicznego nie ma charakteru symbolicznego ani tymczasowego. Ruch zostanie przywrócony dopiero wtedy, gdy służby potwierdzą pełne bezpieczeństwo na tym odcinku granicy.
– Zapewnienie bezpieczeństwa Polek i Polaków to nasz priorytet – podkreśla rzecznik resortu spraw wewnętrznych.
Utrudnienia dla przewoźników i biznesu
Zamknięcie granicy stanowi poważne wyzwanie logistyczne dla przewoźników i firm transportowych. MSWiA apeluje o kierowanie ruchu przez alternatywne przejścia, m.in. na Litwie.
Władze deklarują, że podejmą działania, by zminimalizować wpływ decyzji na polską gospodarkę i złagodzić skutki ekonomiczne dla przedsiębiorców.
Czy będzie pomoc finansowa?
Rząd nie wyklucza wsparcia dla najbardziej poszkodowanych branż. Konkretne działania zostaną podjęte, gdy znana będzie skala strat. Dopiero wtedy ministerstwa przygotują zestawienia potrzeb i podejmą decyzje o ewentualnej pomocy.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli prowadzisz firmę związaną z handlem wschodnim lub pracujesz w transporcie międzynarodowym – musisz liczyć się z przedłużonym okresem zamknięcia granicy z Białorusią. To również sygnał dla obywateli: sytuacja przy granicy jest poważna, a bezpieczeństwo pozostaje w centrum działań państwa.
