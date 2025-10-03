Groza na morzu. Kolejny jacht zniszczony przez orki. Naukowcy ostrzegają one stają się coraz bardziej agresywne.
Orki atakują jacht, załoga uratowana, ale jednostka poważnie uszkodzona. Dramatyczne sceny rozegrały się na wodach północnej Portugalii. Trzyosobowa załoga brytyjskiego jachtu została zaatakowana przez grupę orek zaledwie kilkanaście kilometrów od brzegu.
Potężne ssaki uderzały w kadłub i ster jednostki tak długo, aż jacht stracił zdolność manewrowania. Mechanizm sterowy został całkowicie zniszczony, a rejs przerwany.
Na miejsce ruszyły portugalskie służby ratownicze, które bezpiecznie odholowały jacht do portu i zapewniły opiekę całej załodze. Choć nikt nie odniósł obrażeń, dla uczestników rejsu był to szok i chwila grozy na pełnym morzu.
To nie pierwszy taki incydent w tym rejonie. Od początku września u wybrzeży Portugalii odnotowano już kilkanaście ataków orek na jednostki pływające. W jednym z wcześniejszych przypadków skończyło się tragicznie dla sprzętu – jacht zatonął, a załoga w ostatniej chwili zdołała się ewakuować.
Naukowcy od lat badają zjawisko rosnącej agresji orek. Te inteligentne drapieżniki zwykle nie stanowiły zagrożenia dla człowieka, jednak coraz częściej atakują statki i jachty. Teorie są różne – jedni mówią o zachowaniach zabawowych, inni o stresie spowodowanym zmianami klimatu i ingerencją człowieka w środowisko morskie. Nie brakuje też opinii, że orki mogą się uczyć takich zachowań od siebie nawzajem, co zwiększa ryzyko kolejnych ataków.
Dla marynarzy i żeglarzy to realne zagrożenie. Każdy rejs wzdłuż wybrzeży Portugalii czy Hiszpanii może zakończyć się dramatycznym spotkaniem z tymi zwierzętami. Zjawisko budzi niepokój zarówno wśród turystów, jak i ekspertów od bezpieczeństwa morskiego, którzy coraz głośniej mówią o konieczności opracowania nowych procedur ochrony jednostek przed atakami morskich drapieżników.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.