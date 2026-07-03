Groził zamachem na prezydenta Nawrockiego. Błyskawiczna akcja służb i zatrzymanie 77-latka

3 lipca 2026 15:54 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Niepokojący telefon do Kancelarii Prezydenta postawił na nogi Służbę Ochrony Państwa i policję. Według nieoficjalnych informacji anonimowy mężczyzna miał grozić zamachem bombowym na prezydenta Karola Nawrockiego. Podejrzany został namierzony i zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Sprawa jest wyjaśniana, a śledczy ustalają motywy jego działania.

Karol Nawrocki - Prezydent RP, Fot. Warszawa w Pigułce
Karol Nawrocki – Prezydent RP, Fot. Warszawa w Pigułce

Alarm w Kancelarii Prezydenta. Padły groźby wobec głowy państwa

Do zdarzenia doszło w czwartek. Pracownicy Kancelarii Prezydenta odebrali telefon od anonimowego rozmówcy, który – według nieoficjalnych ustaleń – kierował groźby pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego.

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Mężczyzna miał również mówić o planowanym zamachu bombowym. Połączenie zostało potraktowane jako realne zagrożenie, dlatego informacje natychmiast przekazano do Służby Ochrony Państwa.

SOP i policja rozpoczęły natychmiastową akcję

Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze SOP powiadomili policję, która rozpoczęła działania mające ustalić tożsamość osoby dzwoniącej.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, służbom udało się namierzyć podejrzanego w ciągu zaledwie kilku godzin. Zatrzymanie przeprowadzono jeszcze tego samego dnia.

Zatrzymano 77-letniego mężczyznę

Zatrzymanym okazał się 77-letni mężczyzna. Na razie nie ujawniono jego motywów ani informacji o stanie zdrowia czy wcześniejszych kontaktach ze służbami.

Nie wiadomo również, jakie dokładnie zarzuty usłyszy. Śledczy prowadzą czynności, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy.

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Groźby wobec prezydenta są traktowane bardzo poważnie

Każda informacja dotycząca możliwości przeprowadzenia zamachu lub kierowania gróźb wobec Prezydenta RP uruchamia procedury bezpieczeństwa. Służba Ochrony Państwa odpowiada za ochronę najważniejszych osób w państwie i współpracuje w takich sytuacjach z policją oraz prokuraturą.

Nawet jeśli zgłoszenie okaże się fałszywe, służby mają obowiązek sprawdzić każdy sygnał mogący wskazywać na zagrożenie życia lub zdrowia osób objętych ochroną.

Warszawa była miejscem akcji służb

Sprawa rozpoczęła się w Warszawie, gdzie znajduje się Kancelaria Prezydenta RP. To właśnie tam odebrano telefon z groźbami, który uruchomił działania SOP i policji.

Stolica pozostaje jednym z najlepiej chronionych miejsc w kraju. W przypadku zagrożeń dotyczących najważniejszych osób w państwie procedury bezpieczeństwa wdrażane są natychmiast, a działania prowadzone są we współpracy kilku służb.

Jakie przepisy mogą mieć zastosowanie?

W zależności od ustaleń śledczych sprawa może zostać zakwalifikowana między innymi na podstawie przepisów Kodeksu karnego dotyczących gróźb karalnych (art. 190 k.k.) lub fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu, jeśli materiał dowodowy będzie wskazywał na taki charakter czynu. Ostateczna kwalifikacja prawna będzie należeć do prokuratury.

Co to oznacza dla Ciebie? Tak reagują służby na podobne zgłoszenia

  • Każda informacja o możliwym zamachu lub groźbie wobec osób chronionych jest natychmiast weryfikowana.
  • Fałszywe alarmy i groźby mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej.
  • SOP, policja i prokuratura współpracują przy wyjaśnianiu podobnych zdarzeń.
  • Śledztwo trwa, dlatego w najbliższych dniach mogą pojawić się kolejne informacje dotyczące zarzutów i motywów zatrzymanego.
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