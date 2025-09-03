Groził, że wysadzi dom. Mężczyzna straszył eksplozją i zawiesił na płocie pocisk
Na Mazowszu doszło do niebezpiecznej sytuacji, która postawiła na nogi miejscowe służby. W poniedziałek, 1 września, tuż przed godziną 16, na ogrodzeniu jednej z posesji zauważono przedmiot przypominający pocisk moździerzowy. Zaalarmowana policja natychmiast pojawiła się na miejscu.
Specjalista z grupy minersko-pirotechnicznej Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie potwierdził, że na sznurku faktycznie wisiał skorodowany pocisk. Znajdował się zaledwie kilka metrów od ruchliwej drogi, co wywołało ogromne poruszenie wśród mieszkańców. Choć ostatecznie okazało się, że pocisk nie miał ładunku wybuchowego ani zapalnika, sytuacja mogła zakończyć się tragicznie.
Policjanci szybko ustalili, że za całym zamieszaniem stał 68-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego. Mężczyzna od kilku dni miał grozić swojemu sąsiadowi oraz jego babci, że wysadzi ich dom. W dniu zdarzenia twierdził, że dysponuje większą liczbą podobnych przedmiotów i może je zdetonować.
Funkcjonariusze przeszukali jego posesję, jednak nie znaleźli innych niebezpiecznych materiałów. Na miejsce wezwano saperów z Jednostki Wojskowej w Wesołej, którzy zajęli się niewybuchem i potwierdzili, że nie stanowił on realnego zagrożenia.
68-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. We wtorek, 2 września, śledczy mają przedstawić mu zarzut kierowania gróźb karalnych. Za takie przestępstwo grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.