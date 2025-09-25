Groźna bakteria w popularnej herbacie! GIS bije na alarm. Lepiej natychmiast sprawdź szafkę!
GIS wydał pilne ostrzeżenie – w popularnej herbacie sprzedawanej w popularnej sieci handlowej wykryto groźną bakterię Salmonella. Produkt natychmiast wycofano ze sklepów, a klienci proszeni są o sprawdzenie, czy nie mają go w domu.
Groźna bakteria w popularnej herbacie. GIS ostrzega: produkt wycofany ze sklepów
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilny komunikat w sprawie produktu, który trafił do sprzedaży w Polsce i może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Chodzi o popularną herbatę ziołową, w której wykryto obecność groźnych pałeczek Salmonella spp. Służby apelują do konsumentów o natychmiastowe sprawdzenie swoich zapasów i niespożywanie wskazanej partii.
GIS poinformował, że chodzi o Herbatę Ziołową Melisa, 20 g (20 torebek) wyprodukowaną przez firmę MOKATE S.A. z Ustronia, na zlecenie Jeronimo Martins Polska S.A. Skażenie dotyczy wyłącznie partii oznaczonej numerem 05.2026 0425, z datą minimalnej trwałości 05.2026.
Producent wraz z dystrybutorem rozpoczął już procedurę wycofywania produktu ze sklepów. Konsumenci, którzy kupili herbatę z tej partii, powinni niezwłocznie zwrócić ją do punktu zakupu i pod żadnym pozorem nie spożywać.
Jakie zagrożenie niesie bakteria?
Obecność salmonelli w żywności to realne ryzyko dla zdrowia. Objawy zatrucia pojawiają się najczęściej od 6 do 72 godzin po spożyciu skażonego produktu. Choroba zaczyna się gwałtowną biegunką, wymiotami, bólami brzucha i wysoką gorączką.
Choć u większości osób zdrowych dolegliwości ustępują po kilku dniach, u dzieci, seniorów i osób z obniżoną odpornością zatrucie może prowadzić do niebezpiecznego odwodnienia, a nawet zagrażać życiu. GIS apeluje, by w przypadku wystąpienia objawów niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Kontrole i procedury bezpieczeństwa
Herbata została już objęta procedurą wycofania ze sprzedaży. Zarówno GIS, jak i producent przypominają, że tego typu komunikaty są elementem systemu bezpieczeństwa żywności, który ma zapobiegać masowym zatruciom. Warto więc regularnie śledzić ostrzeżenia publikowane przez inspekcję i sprawdzać oznaczenia kupowanych produktów.
