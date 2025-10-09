Groźne bakterie w kranach! Całe miasto zostało bez dostępu do kranówki. Wysłano alert RCB.
Groźne bakterie w wodociągu. Ponad 23 tysiące osób bez wody pitnej. W Wałczu i pobliskich miejscowościach alarmowy komunikat sanepidu. W próbkach wody wykryto bakterie z grupy coli, co oznacza dla mieszkańców rygorystyczny zakaz używania kranówki do picia, gotowania czy higieny.
Wodociągiem objętych jest ponad 23 tysiące ludzi. Służby natychmiast uruchomiły działania awaryjne. Wysłano alert RCB, a gmina zaczęła rozwozić wodę butelkowaną oraz z beczkowozów. Zakaz dotyczy nie tylko spożycia, ale również mycia warzyw, naczyń, zębów czy kąpieli. Woda nadaje się jedynie do spłukiwania toalet. Przedsiębiorstwo wodociągowe zostało zobowiązane do naprawienia stanu sieci i przywrócenia jakości zgodnej z obowiązującymi normami.
To nie pierwszy taki przypadek w Polsce alarmy dotyczące skażeń mikrobiologicznych pojawiają się co jakiś czas w różnych miejscach kraju. Problemy często wynikają z awarii sieci, zanieczyszczenia układów doprowadzających lub niewystarczającej dezynfekcji. W pozostałych przypadkach organy sanitarne również wydają zakazy i dystrybuują wodę zastępczą.
Jeśli mieszkasz w Wałczu lub okolicach nie używaj kranówki bez przegotowania. Nie korzystaj z niej do spożycia, mycia naczyń, kąpieli czy mycia warzyw. Sięgaj po wodę butelkowaną lub dostarczaną przez władze. Śledź komunikaty sanepidu i władz lokalnych stan wody może się zmieniać w zależności od przeprowadzonych badań i napraw sieci. W szerszym wymiarze to przypomnienie dla każdego, że jakość wody w sieciach publicznych może ulegać nagłym pogorszeniom, i warto mieć zapas wody pitnej oraz uważnie reagować na alarmy sanitarne.
Źródło: polsatnews.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.