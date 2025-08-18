Groźne bakterie w wodzie! Sanepid zamyka kolejne 15 kąpielisk
Upały sprzyjają zakwitowi sinic, a to oznacza kolejne zamknięte kąpieliska w Polsce. Sanepid ogłosił, że z powodu skażenia wody czerwona flaga powiewa już nad 15 jeziorami i zalewami, a kąpiel w tych miejscach może być groźna dla zdrowia.
Sinice w jeziorach. Te kąpieliska zostały zamknięte
Upalne lato przynosi nie tylko wysokie temperatury, ale i zagrożenia dla miłośników wodnych kąpieli. Z powodu zakwitu sinic w połowie sierpnia zamknięto w Polsce 15 kąpielisk nad jeziorami i innymi akwenami śródlądowymi. Sanepid apeluje o ostrożność i przypomina, że kontakt z wodą skażoną sinicami może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.
Gdzie nie można się kąpać?
Według najnowszych danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego czerwone flagi pojawiły się m.in. nad Zalewem Szczecińskim w Stepnicy, nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu i na plaży miejskiej w Wałczu. Zamknięto również kąpieliska w Karpicku, Wolsztynie, Środzie Wielkopolskiej oraz nad Zalewem Średzkim.
Na Dolnym Śląsku zakaz dotyczy m.in. kąpieliska Królewiecka we Wrocławiu i plaż w Bielawie, w woj. opolskim – zalewu w Kluczborku, a na Śląsku – popularnego ośrodka nad jeziorem Paprocany w Tychach. Czerwone flagi wiszą też nad Jeziorem Mikołajskim, jeziorem miejskim w Nidzicy oraz w Konstantynowie Łódzkim i Smardzewicach.
GIS udostępnia interaktywną mapę kąpielisk, która na bieżąco informuje, gdzie woda jest bezpieczna, a gdzie obowiązuje zakaz kąpieli.
Dlaczego sinice są groźne?
Sinice to jedne z najstarszych organizmów na Ziemi. W naturalnych warunkach pełnią ważną rolę w ekosystemie, ale w sprzyjających warunkach – wysokiej temperaturze wody, braku wiatru i opadów – potrafią rozmnożyć się masowo. Wówczas ograniczają dostęp światła i tlenu do głębszych warstw wody, powodując degradację środowiska wodnego.
Niektóre gatunki wytwarzają toksyny, które mogą być niebezpieczne dla ludzi. Kontakt z wodą, w której zakwitły sinice, wywołuje podrażnienia skóry, pieczenie oczu, a także objawy zatrucia – od wymiotów i biegunki po gorączkę i bóle mięśni.
Jak długo potrwa zakaz?
Eksperci podkreślają, że trudno przewidzieć, kiedy sinice ustąpią. Najczęściej znikają szybciej w miejscach, gdzie woda jest mieszana przez wiatr i prądy, a dłużej utrzymują się w zatokach i zbiornikach o ograniczonym ruchu wody. Dlatego kluczowe jest śledzenie komunikatów GIS i zwracanie uwagi na oznaczenia przy kąpieliskach.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.