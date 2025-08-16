Groźne wady w grillach węglowych. Kontrola UOKiK ujawnia niepokojące wyniki!
Sezon grillowy trwa, ale najnowszy raport UOKiK budzi niepokój – większość skontrolowanych grilli węglowych miała poważne wady, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.
UOKiK ostrzega: większość skontrolowanych grilli węglowych niebezpieczna
Sezon grillowy trwa w najlepsze, ale wyniki najnowszej kontroli UOKiK mogą ostudzić entuzjazm wielu miłośników karkówki i kiełbasy z rusztu. Inspekcja Handlowa sprawdziła 14 modeli grilli węglowych dostępnych w polskich sklepach. Aż 9 z nich miało poważne wady, które mogą stwarzać realne zagrożenie dla użytkowników.
Grillowanie – polski wakacyjny rytuał
Długi sierpniowy weekend to kulminacja sezonu grillowego w Polsce. Ogródki, działki i balkony wypełnia zapach pieczonej karkówki, kiełbas i szaszłyków. Dla wielu rodzin grillowanie to coś więcej niż jedzenie – to wakacyjny rytuał łączący pokolenia. Nic więc dziwnego, że sprzęt do grillowania sprzedaje się w tym okresie najlepiej. Jednak kontrola przeprowadzona przez UOKiK pokazuje, że wybór nie zawsze jest bezpieczny.
Wyniki kontroli – zagrożenie większe, niż się wydaje
Spośród 14 sprawdzonych modeli grilli aż 9 nie spełniało norm bezpieczeństwa. Najczęściej inspektorzy wykrywali niestabilne podstawy, zbyt cienką blachę przepalającą się pod wpływem żaru czy elementy wystające, które grożą oparzeniem. Zdarzały się też modele, które nagrzewały się do niebezpiecznych temperatur, a w kilku przypadkach stwierdzono błędne oznakowanie i nieprawidłowe etykiety.
Trzy z kontrolowanych urządzeń pochodziły z polskich zakładów, dwa z krajów UE, a aż dziewięć z importu z Chin. UOKiK przypomina, że wprowadzenie na rynek wadliwych urządzeń grozi karami finansowymi nawet do 100 tys. zł.
Zagrożenie dotyczy także akcesoriów
Kontrola objęła również rękawice do grillowania. Z dziewięciu sprawdzonych modeli jedna para nie zdała testów laboratoryjnych – materiał nie spełnił norm odporności na ogień, co może prowadzić do poważnych poparzeń.
Jak grillować bezpiecznie?
Eksperci UOKiK apelują, by przed rozpaleniem sprawdzić stan techniczny grilla – stabilność, blachę i ruszt. Należy ustawiać urządzenie na równej, niepalnej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych. W razie zauważenia uszkodzeń lepiej zrezygnować z używania sprzętu i skontaktować się ze sprzedawcą.
Wakacyjne biesiady nie muszą kończyć się tragedią, ale tegoroczne kontrole pokazują, że warto zachować czujność i nie ufać każdemu modelowi dostępnym na sklepowych półkach.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.