Groźne znalezisko pod Warszawą. Policja wydała specjalny komunikat prasowy!
Na Mazowszu i Lubelszczyźnie znaleziono szczątki obiektów przypominających drony. Policja i prokuratura zabezpieczyły miejsca odkrycia, a służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i natychmiastowe zgłaszanie podejrzanych znalezisk.
Dzisiaj na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego znalezione zostały szczątki obiektów przypominające drony. Policja oraz inne służby, a także prokuratura niezwłocznie przystąpiły do zabezpieczenia miejsca ujawnienia obiektów. Wpłynęło również zgłoszenie z województwa… pic.twitter.com/Vcz7H3zUaV
— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) September 21, 2025
Szczątki dronów znalezione w kilku województwach. Policja apeluje o ostrożność
Na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego odnaleziono szczątki obiektów przypominających drony. Policja natychmiast zabezpieczyła miejsca zdarzeń, a do działań włączyła się także prokuratura. Podobne zgłoszenie napłynęło z Małopolski, gdzie elementy okazały się fragmentami modeli kolekcjonerskich.
Komunikat policji
Funkcjonariusze przypominają, że w przypadku zauważenia jakichkolwiek fragmentów mogących przypominać drony, nie wolno się do nich zbliżać. Należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Ważne jest też możliwie precyzyjne określenie swojego położenia – np. przy pomocy słupków drogowych z numerem trasy i kilometra. Do czasu przyjazdu patrolu policja zaleca oczekiwanie w bezpiecznym miejscu.
Stała kontrola i apel o zgłaszanie
Policja podkreśla, że sprawdza każdą przekazywaną informację i czuwa nad bezpieczeństwem obywateli. Funkcjonariusze apelują, by wszelkie znaleziska budzące wątpliwości natychmiast zgłaszać, ponieważ tylko w ten sposób można szybko wyeliminować potencjalne zagrożenia.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.