Groźne znalezisko pod Warszawą. Policja wydała specjalny komunikat prasowy!

21 września 2025 18:43 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Na Mazowszu i Lubelszczyźnie znaleziono szczątki obiektów przypominających drony. Policja i prokuratura zabezpieczyły miejsca odkrycia, a służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i natychmiastowe zgłaszanie podejrzanych znalezisk.

Fot. Warszawa w Pigułce

 

Szczątki dronów znalezione w kilku województwach. Policja apeluje o ostrożność

Na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego odnaleziono szczątki obiektów przypominających drony. Policja natychmiast zabezpieczyła miejsca zdarzeń, a do działań włączyła się także prokuratura. Podobne zgłoszenie napłynęło z Małopolski, gdzie elementy okazały się fragmentami modeli kolekcjonerskich.

Komunikat policji

Funkcjonariusze przypominają, że w przypadku zauważenia jakichkolwiek fragmentów mogących przypominać drony, nie wolno się do nich zbliżać. Należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Ważne jest też możliwie precyzyjne określenie swojego położenia – np. przy pomocy słupków drogowych z numerem trasy i kilometra. Do czasu przyjazdu patrolu policja zaleca oczekiwanie w bezpiecznym miejscu.

Stała kontrola i apel o zgłaszanie

Policja podkreśla, że sprawdza każdą przekazywaną informację i czuwa nad bezpieczeństwem obywateli. Funkcjonariusze apelują, by wszelkie znaleziska budzące wątpliwości natychmiast zgłaszać, ponieważ tylko w ten sposób można szybko wyeliminować potencjalne zagrożenia.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl