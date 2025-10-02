Groźny incydent na Bałtyku. Rosjanie blisko polskiego gazociągu!

2 października 2025 16:04 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W okolicach Szczecina doszło do groźnego incydentu – rosyjski kuter na 20 minut zatrzymał się tuż przy rurociągu gazowym. Do akcji wkroczyła straż graniczna, a służby od razu objęły teren wzmożonym nadzorem.

Fot. Warszawa w Pigułce

Rosyjski kuter przy rurociągu pod Szczecinem. Interweniowała straż graniczna

W rejonie Szczecina doszło do groźnego incydentu z udziałem rosyjskiej jednostki. Wczoraj o poranku kuter zatrzymał się w pobliżu rurociągu gazowego, co natychmiast uruchomiło działania polskich służb. Sprawę potwierdziła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Alarm w pobliżu infrastruktury krytycznej

Jak przekazała Gałecka, straż graniczna o 6:30 zauważyła rosyjski kuter, który płynął w kierunku Rosji. W pewnym momencie jednostka znalazła się niebezpiecznie blisko gazociągu. Przez około 300 metrów dryfowała w jego rejonie, a następnie zatrzymała się na 20 minut.

Interwencja straży granicznej

Polskie służby natychmiast nawiązały kontakt radiowy z załogą. Padło wyraźne polecenie opuszczenia strefy przy rurociągu. Załoga rosyjskiej jednostki podporządkowała się poleceniom i odpłynęła z miejsca zdarzenia. Sytuacja nie spowodowała uszkodzeń ani zagrożenia dla instalacji, jednak służby utrzymują wzmożony nadzór nad newralgicznymi odcinkami.

MSWiA podkreśla, że teren wokół rurociągu jest stale monitorowany, a bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej to obecnie priorytet. Incydent wpisuje się w szerszy kontekst napięć w regionie Bałtyku i rosnących obaw o sabotaż energetyczny ze strony Rosji.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl