Groźny incydent w centrum miasta. Auto wjechało prosto w witrynę
Niecodzienne zdarzenie w Grodzisku Mazowieckim – elektryczny hyundai wbił się prosto w witrynę sklepu obuwniczego przy ul. Królewskiej. Choć na szczęście nikt nie ucierpiał, okoliczności wypadku budzą sporo pytań.
Elektryczny hyundai wjechał w witrynę sklepu. Grodzisk Mazowiecki w szoku
W Grodzisku Mazowieckim doszło do nietypowego zdarzenia drogowego. W środę przed południem kierująca elektrycznym hyundaiem straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w witrynę sklepu obuwniczego przy ul. Królewskiej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć straty materialne są znaczące.
Na miejscu straż pożarna i policja
Na miejsce natychmiast skierowano dwa zastępy straży pożarnej z Grodziska Mazowieckiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren zdarzenia i sprawdzili, czy nikomu nie grozi niebezpieczeństwo. Jak poinformował mł. asp. Rafał Łyszkowski, w aucie znajdowały się dwie osoby. Nie wymagały one pomocy medycznej, a także żadna z osób przebywających w sklepie nie odniosła obrażeń.
Tylko straty materialne
W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległa witryna sklepu obuwniczego. Uszkodzeniu uległa również część fasady budynku. Policja ustala dokładne okoliczności wypadku. Jak podał lokalny portal Miejski Reporter, kobieta kierująca samochodem była trzeźwa.
Śledztwo w toku
Choć incydent nie spowodował ofiar, zdarzenie wywołało poruszenie wśród mieszkańców. Trwa analiza nagrań z monitoringu i przesłuchania świadków. Śledczy ustalają, czy przyczyną wypadku była awaria techniczna, nieuwaga kierującej czy błąd w obsłudze samochodu elektrycznego.
