Groźny incydent w centrum Warszawy. Szyba runęła z 11. piętra biurowca Varso
Warszawski biurowiec stał się w poniedziałek miejscem groźnie wyglądającego incydentu. Z wysokości runęła szyba, a teren wokół budynku natychmiast został odgrodzony. Na miejscu pojawiła się ochrona i serwis techniczny.
Szyba runęła z Varso Tower. Szczęśliwie nikt nie ucierpiał
W poniedziałkowe przedpołudnie w Warszawie doszło do groźnie wyglądającego incydentu. Z jedenastego piętra kompleksu Varso odpadła szyba, która spadła prosto na ogródek kawiarniany znajdujący się przy ulicy Chmielnej. Na szczęście w momencie zdarzenia nikt tam nie przebywał, a władze obiektu zapewniają, że teren został natychmiast zabezpieczony.
Szkło w ogródku kawiarni
Pierwsze sygnały o sytuacji dotarły do redakcji Kontakt24 tuż przed godziną 11. Jeden ze świadków, pracownik biurowca, opowiadał, że część szyby wciąż wisiała na elewacji, po czym runęła chwilę później. Fragmenty szkła rozsypały się w ogródku kawiarnianym należącym do kompleksu. – Stało się to tak szybko, że nie zdążyłem wyciągnąć telefonu – relacjonował.
Według relacji świadków, miejsce upadku szyby było już wcześniej ogrodzone, co mogło zapobiec tragedii. Widać było jedynie ochronę budynku, która podeszła do zabezpieczonego terenu.
„Szyba rozpadła się w drobny mak”
Reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski, który udał się na miejsce, przekazał, że szkło najpewniej spadło z wysokości 11. piętra, uderzając w chodnik przy wejściu prowadzącym z alei Jana Pawła II na wewnętrzne podwórze. – Szyba rozpadła się w drobny mak. Teren został wygrodzony taśmami, przejście zamknięto z dwóch stron – relacjonował.
Stanowisko Varso
Do zdarzenia odniosła się przedstawicielka kompleksu Varso, Katarzyna Najdzik. – Uszkodzenie szyby miało miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wszystkie służby serwisowe zostały natychmiast zaangażowane, a teren wygrodzony. Czekamy na wyjaśnienia od producenta, co mogło spowodować pęknięcie – poinformowała. Podkreśliła, że w incydencie nikt nie został poszkodowany.
Najwyższy budynek UE
Varso Tower, liczący 310 metrów wysokości i 53 piętra, to najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. Oddany do użytku w 2022 roku, mieści biura, restauracje oraz taras widokowy otwarty we wrześniu 2025 roku. Kompleks uzupełniają dwa niższe budynki boczne, w których znajdują się biura i hotel.
Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do odpadnięcia szyby. Zarząd Varso zapewnia jednak, że prowadzi szczegółowe wyjaśnienia i wprowadzi dodatkowe środki bezpieczeństwa.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.