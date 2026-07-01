Groźny pożar w pobliżu torów kolejowych na Mazowszu. Gigantyczne utrudnienia dla pasażerów jadących z Warszawy

1 lipca 2026 18:01 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Straż Pożarna interweniuje na szlaku Mińsk Mazowiecki – Mrozy – Kotuń, a jej działania sparaliżowały ruch pociągów Kolei Mazowieckich na tym odcinku. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, przekierowaniami i skróconymi relacjami – bez podania czasu zakończenia utrudnień.

Straż Pożarna Fot. Warszawa w Pigułce
Straż Pożarna Fot. Warszawa w Pigułce

Koleje Mazowieckie poinformowały o utrudnieniach o godzinie 16:31. Komunikat spółki jest lakoniczny: przyczyną są „działania Straży Pożarnej” na tym odcinku. W przypadku gdy pożar lub inne zdarzenie zagraża bezpośrednio infrastrukturze torowej lub sieci trakcyjnej, zarządca linii – PKP Polskie Linie Kolejowe – jest zobowiązany do wstrzymania ruchu do czasu zakończenia akcji i oceny bezpieczeństwa przez służby. Szlak Mińsk Mazowiecki – Mrozy – Kotuń obsługuje połączenia w kierunku wschodnim z Warszawy, w stronę Siedlec.

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Pasażerów czekają możliwe opóźnienia, przekierowania oraz relacje skrócone. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów Koleje Mazowieckie rekomendują sprawdzać na portalu pasażera PKP PLK pod adresem portalpasazera.pl/Opoznienia, gdzie dane są aktualizowane na bieżąco w miarę rozwoju sytuacji.

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