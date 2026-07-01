Groźny pożar w pobliżu torów kolejowych na Mazowszu. Gigantyczne utrudnienia dla pasażerów jadących z Warszawy
Straż Pożarna interweniuje na szlaku Mińsk Mazowiecki – Mrozy – Kotuń, a jej działania sparaliżowały ruch pociągów Kolei Mazowieckich na tym odcinku. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, przekierowaniami i skróconymi relacjami – bez podania czasu zakończenia utrudnień.
Koleje Mazowieckie poinformowały o utrudnieniach o godzinie 16:31. Komunikat spółki jest lakoniczny: przyczyną są „działania Straży Pożarnej” na tym odcinku. W przypadku gdy pożar lub inne zdarzenie zagraża bezpośrednio infrastrukturze torowej lub sieci trakcyjnej, zarządca linii – PKP Polskie Linie Kolejowe – jest zobowiązany do wstrzymania ruchu do czasu zakończenia akcji i oceny bezpieczeństwa przez służby. Szlak Mińsk Mazowiecki – Mrozy – Kotuń obsługuje połączenia w kierunku wschodnim z Warszawy, w stronę Siedlec.
Pasażerów czekają możliwe opóźnienia, przekierowania oraz relacje skrócone. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów Koleje Mazowieckie rekomendują sprawdzać na portalu pasażera PKP PLK pod adresem portalpasazera.pl/Opoznienia, gdzie dane są aktualizowane na bieżąco w miarę rozwoju sytuacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.