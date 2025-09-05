Groźny wypadek na autostradzie A2. Volkswagen zderzył się z łosiem
Na autostradzie A2 pod Grodziskiem Mazowieckim doszło w piątek rano do groźnego wypadku. Volkswagen uderzył w łosia, który wbiegł na jezdnię. Jeden z pasażerów został ranny i trafił do szpitala, zwierzę zginęło na miejscu.
Łoś wtargnął na autostradę A2. Zderzenie z samochodem pod Grodziskiem Mazowieckim
W piątek o świcie na autostradzie A2 doszło do groźnego wypadku. Samochód osobowy zderzył się z łosiem, który wbiegł na jezdnię w kierunku Poznania. W pojeździe podróżowało dwóch dorosłych i dwoje dzieci. Jeden z pasażerów został ranny i trafił do szpitala. Zwierzę nie przeżyło.
Wypadek na wysokości Izdebna Kościelnego
Do zdarzenia doszło około godziny 4.20 rano. Jak poinformowała policja w Grodzisku Mazowieckim, do zderzenia doszło na odcinku autostrady w pobliżu miejscowości Izdebno Kościelne.
– Doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Volkswagen z łosiem. Pojazdem podróżowały cztery osoby – dwóch dorosłych mężczyzn i dwoje dzieci w wieku 9 i 13 lat. W wyniku zdarzenia pasażer odniósł obrażenia głowy i został zabrany do szpitala – przekazał młodszy aspirant Rafał Łyszkowski z grodziskiej straży pożarnej.
Służby na miejscu
Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej oraz patrol policji. Autostrada w kierunku Poznania była czasowo zablokowana, by umożliwić pracę służbom. Po kilku godzinach ruch został przywrócony i odbywa się obecnie bez zakłóceń.
Łoś, który wtargnął na jezdnię, nie przeżył zderzenia. To kolejne tego typu zdarzenie na polskich drogach, gdzie duże zwierzęta stanowią poważne zagrożenie dla kierowców, zwłaszcza na trasach szybkiego ruchu przebiegających w pobliżu terenów leśnych.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.