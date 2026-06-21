Groźny wypadek na Mazowszu. Poważne utrudnienia dla kierowców
Do groźnego wypadku z udziałem motocyklisty doszło w piątkowe popołudnie w miejscowości Olszanka w powiecie łosickim. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 38-letni kierujący motocyklem zderzył się z samochodem ciężarowym po tym, jak nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Do zdarzenia doszło po godzinie 17:00. Według informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Łosicach motocyklista poruszający się jednośladem nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu samochodem ciężarowym. W wyniku zderzenia odniósł obrażenia wymagające hospitalizacji. Ratownicy zdecydowali o przetransportowaniu poszkodowanego śmigłowcem LPR do szpitala.
Policjanci przypominają, że motocykliści należą do grupy najbardziej narażonych uczestników ruchu drogowego. Nawet niewielki błąd lub chwila nieuwagi może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Funkcjonariusze apelują zarówno do kierowców jednośladów, jak i samochodów o zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach oraz podczas wykonywania manewrów włączania się do ruchu.
Wraz z nadejściem sezonu letniego na drogach pojawia się coraz więcej motocyklistów. W Warszawie i okolicznych miejscowościach liczba jednośladów rośnie szczególnie w weekendy, gdy wielu mieszkańców stolicy wybiera się na krótsze lub dłuższe wyjazdy poza miasto. To właśnie wtedy policja odnotowuje zwiększoną liczbę niebezpiecznych sytuacji z udziałem motocykli.
Statystyki pokazują, że jedną z najczęstszych przyczyn wypadków z udziałem motocyklistów pozostaje nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz błędna ocena odległości i prędkości nadjeżdżającego jednośladu. W takich zdarzeniach motocyklista, pozbawiony ochrony zapewnianej przez karoserię samochodu, jest szczególnie narażony na ciężkie obrażenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.