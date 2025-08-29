Groźny wypadek na Mokotowie. Auto uderzyło w samochód nauki jazdy
Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku. Samochód osobowy uderzył w auto nauki jazdy, ranne zostały dwie osoby, a uszkodzony sygnalizator spowodował utrudnienia w ruchu.
Wypadek na Mokotowie. Samochód wjechał w auto nauki jazdy
Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku z udziałem samochodu nauki jazdy. W piątek po godzinie 14 na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Domaniewskiej kierująca mazdą uderzyła w tył suzuki oznaczonego jako pojazd szkoleniowy.
Dwie osoby w szpitalu
Jak przekazał młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji, w wyniku zdarzenia do szpitala trafiły dwie osoby – instruktor nauki jazdy oraz kobieta prowadząca mazdę. Kursantka, która siedziała za kierownicą auta szkoleniowego, nie odniosła poważniejszych obrażeń i nie wymagała hospitalizacji. Policja potwierdziła, że obie kierujące były trzeźwe.
Uszkodzony sygnalizator i utrudnienia w ruchu
Siła uderzenia sprawiła, że jeden z pojazdów wpadł na słup sygnalizatora świetlnego. Maszt przewrócił się na chodnik, stwarzając dodatkowe zagrożenie. W wyniku awarii skrzyżowanie pozostało bez działającej sygnalizacji, co spowodowało utrudnienia w ruchu.
Na miejscu pracują służby, które ustalają dokładny przebieg i przyczyny wypadku. Do czasu usunięcia skutków kolizji kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami i zwiększonym ryzykiem w rejonie skrzyżowania.
