Groźny wypadek na torach. Pociąg osobowy uderzył w kampera

17 sierpnia 2025 09:19

Do groźnego wypadku doszło w sobotę w pobliżu stacji Kamionki Jezioro w województwie kujawsko-pomorskim. Pociąg osobowy relacji Olsztyn–Bydgoszcz zderzył się tam z kamperem. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a skład ma już kilkugodzinne opóźnienie.

Pociąg zderzył się z kamperem pod Kamionkami. Duże utrudnienia na trasie Olsztyn–Bydgoszcz

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w sobotę w okolicach stacji Kamionki Jezioro w województwie kujawsko-pomorskim. Pociąg osobowy Polregio relacji Olsztyn–Bydgoszcz zderzył się z kamperem. Miejsce zdarzenia znajduje się tuż obok Jeziora Kamionkowskiego – popularnej atrakcji turystycznej regionu.

Zderzenie na przejeździe kolejowym

Według informacji podanych przez RMF FM, do kolizji doszło na przejeździe kolejowym, tuż za stacją Kamionki Jezioro. Dyżurny z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu potwierdził, że w zdarzeniu uczestniczył pociąg Polregio kursujący na trasie z Olsztyna do Bydgoszczy.

Na ten moment nie ma potwierdzonych informacji o osobach rannych. Służby pracują na miejscu, ustalając dokładne okoliczności wypadku i sprawdzając, czy pasażerowie kampera oraz pociągu nie odnieśli obrażeń.

Opóźnienia i utrudnienia w ruchu

Jak poinformowały PKP, skład został zatrzymany i jego dalsza podróż jest znacznie opóźniona. Pociąg ma już niemal 200 minut spóźnienia. Podróżni muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami na trasie Olsztyn–Bydgoszcz.

Wypadek w popularnym miejscu wypoczynku

Stacja Kamionki Jezioro znajduje się w pobliżu Jeziora Kamionkowskiego, które w sezonie letnim przyciąga wielu turystów i mieszkańców regionu. Wypadek w tym miejscu wywołał duże poruszenie wśród świadków i osób wypoczywających nad wodą.

Na miejscu cały czas działają strażacy i policja. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejazdów kolejowych, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu turystycznego.

