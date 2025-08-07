Groźny wypadek pod Warszawą. Policjant potrącony podczas służby

7 sierpnia 2025

Policjant na służbowym motocyklu trafił do szpitala po zderzeniu z volkswagenem transporterem pod Grójcem. Do wypadku doszło w czwartek na drodze krajowej nr 50, gdy kierująca samochodem kobieta skręcała w lewo, a funkcjonariusz ją wyprzedzał.

Wypadek pod Grójcem. Policjant na motocyklu potrącony przez kierującą transporterem

Do groźnego wypadku doszło w czwartek, 7 sierpnia, na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Worów w gminie Grójec. W zdarzeniu uczestniczył policjant jadący służbowym motocyklem. Funkcjonariusz został potrącony przez kierującą samochodem dostawczym i trafił do szpitala.

Manewr skrętu zakończył się zderzeniem

Jak przekazała asp. sztab. Ewelina Kozdruj z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, wszystko wydarzyło się około południa. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że 60-letnia kobieta, kierująca volkswagenem transporterem, podczas wykonywania skrętu w lewo potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu – poinformowała rzeczniczka.

W wyniku zderzenia 36-letni funkcjonariusz doznał obrażeń i został przetransportowany do szpitala. Nie podano na razie szczegółowych informacji o jego stanie zdrowia.

Ruch odbywa się wahadłowo

W miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy. – Obecnie nie ma większych utrudnień, ruch odbywa się w miarę płynnie – zaznaczyła asp. Kozdruj.

Policja prowadzi czynności wyjaśniające. Okoliczności wypadku będą szczegółowo badane, w tym ustalenie, czy doszło do błędu przy manewrze skrętu lub wyprzedzaniu.

