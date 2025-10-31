Halloween pod nadzorem! Policyjne drony mają powstrzymać halloweenowe zamieszki.
W tym roku Halloween w Hamburgu będzie wyglądać inaczej niż zwykle. Nad miastem pojawią się policyjne drony, które mają pomóc w utrzymaniu porządku podczas nocy pełnej imprez, przebierańców i tłumów na ulicach.
To pierwszy raz, gdy władze miasta sięgnęły po tak nowoczesny sposób patrolowania przestrzeni publicznej.
Decyzja zapadła po serii incydentów z poprzednich lat. W czasie Halloween w Hamburgu dochodziło do zamieszek, bójek i aktów wandalizmu. Grupy zamaskowanych osób rzucały petardy i butelki w kierunku policjantów, a ulice zamieniały się w miejsce chaosu. Tym razem funkcjonariusze chcą być o krok przed chuliganami i kontrolować sytuację z powietrza.
Policyjne drony będą obserwować ulice w czasie rzeczywistym, przekazując obraz do centrum dowodzenia. Pozwoli to służbom błyskawicznie reagować na zagrożenia i kierować patrole tam, gdzie dzieje się najwięcej. Dla policji to sposób na zwiększenie bezpieczeństwa, dla mieszkańców – widoczny sygnał, że w tym roku Halloween będzie pod szczególnym nadzorem.
Nie brakuje jednak głosów, że pomysł budzi wątpliwości. Część mieszkańców obawia się, że drony naruszą prywatność i będą rejestrować zbyt wiele. Inni uważają, że to konieczny krok w stronę nowoczesnej prewencji i że technologia może zapobiec sytuacjom, które w poprzednich latach kończyły się interwencjami i rannymi.
Hamburg staje się poligonem dla nowych metod bezpieczeństwa. Jeśli system się sprawdzi, podobne rozwiązania mogą trafić do innych europejskich miast. Dla wielu to dowód, że nawet zabawa w duchy i potwory nie może dziś obyć się bez wsparcia sztucznej inteligencji i kamer w niebie.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
