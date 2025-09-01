Historyczna Brama Stoczni oblana farbą! Cztery osobom usłyszały zarzuty, grożą kary za zniszczenie bramy.

1 września 2025 17:45 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Historyczna Brama Stoczni Gdańskiej, jeden z najważniejszych symboli walki o wolność i demokrację w Polsce, stała się celem prowokacyjnego aktu wandalizmu. Po jubileuszu Wolnych Związków Zawodowych monument został opryskany farbą przez grupę aktywistów.

Policja reaguje błyskawicznie

Śledczy szybko zidentyfikowali sprawców i postawili zarzuty czterem osobom. Incydent zakwalifikowano jako zniszczenie mienia, a dodatkowe czynności mają ustalić, czy w akcji brały udział kolejne osoby i jakie były faktyczne motywy działania.

Fala oburzenia w całym kraju

Brama Stoczni to nie tylko konstrukcja to żywy symbol pamięci narodowej i obywatelskiej odwagi. Nic dziwnego, że akt wandalizmu wywołał falę krytyki. Oburzenie płynie zarówno ze środowisk patriotycznych, jak i organizacji związanych z ruchem solidarnościowym.

Debata o wolności i szacunku

Incydent wywołał ogólnopolską dyskusję o granicach wolności wypowiedzi i konieczności szacunku dla symboli historycznych. Czy akty sprzeciwu mogą usprawiedliwiać profanację miejsc pamięci, czy też są przekroczeniem fundamentalnej granicy?

Symbol pod ochroną

Władze zapowiadają zdecydowane działania w obronie narodowego dziedzictwa. Społeczeństwo oczekuje, że sprawcy poniosą surowe konsekwencje. Atak na Bramę Stoczni Gdańskiej to wydarzenie, które wstrząsnęło Gdańskiem i całą Polską – przypominając, że pamięć historyczna wciąż wymaga obrony.

 

 

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

