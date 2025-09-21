Historyczna decyzja rządu. Polskie symbole narodowe czeka wielka zmiana!
W Ministerstwie Kultury trwają prace nad nową ustawą dotyczącą symboli narodowych. To pierwsza tak poważna rewizja od kilkudziesięciu lat, która – jak zapowiadają eksperci – ma dostosować przepisy do współczesnych realiów i uporządkować kwestie związane z godłem i flagą Polski.
Zmiany w godle i na fladze Polski. Ministerstwo potwierdza prace nad nową ustawą
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi prace nad nową ustawą regulującą wygląd i zasady używania polskich symboli narodowych. Jak poinformował wiceminister kultury Maciej Wróbel, dokument ma zastąpić obowiązującą od 1980 roku ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dlaczego potrzebne są zmiany?
Prace rozpoczęły się w maju 2025 roku, kiedy powołano specjalny zespół ekspertów. Celem jest dostosowanie symboli narodowych do zasad heraldyki i współczesnych technologii graficznych. Nowa ustawa ma również uregulować kwestie techniczne – m.in. stworzenie jednolitych plików graficznych, z których mogliby korzystać urzędnicy i graficy.
Dotychczasowa ustawa z 1980 roku nie przewidywała tak istotnych elementów, jak cyfrowe wersje godła, czy jego uproszczona wersja czarno-biała. Eksperci podkreślają, że brak takich standardów powodował chaos i dowolność w przedstawianiu symboli państwowych.
Co się zmieni w godle i fladze?
Najważniejszą zmianą ma być korekta barw. Odcień czerwieni na fladze zostanie zmieniony na karmazyn – kolor używany przez polską szlachtę w czasach historycznych, symbolizujący bogactwo i tradycję.
Jeśli chodzi o godło, eksperci zapowiadają ujednolicenie wizerunku orła zgodnie z regułami heraldyki. Robert Fidur, specjalista w tej dziedzinie, zaznacza, że orzeł powinien być „uzbrojony”, czyli mieć złote łapy i dziób. Proponowane jest również przywrócenie krzyża w koronie – jako nawiązanie do chrześcijańskiej tradycji Polski, której początki nierozerwalnie wiążą się z przyjęciem chrztu.
Kontynuacja prac sprzed lat
Jak przyznaje resort kultury, podstawą do obecnych działań jest projekt ustawy przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość w 2021 roku. Dokument ten zakładał uporządkowanie zasad korzystania z symboli narodowych przez instytucje państwowe, osoby prawne i fizyczne, a także dostosowanie ich do współczesnych standardów druku i grafiki komputerowej.
Symbolika na nowe czasy
Zmiany w godle i fladze nie mają być rewolucją, lecz raczej modernizacją, która ułatwi korzystanie z symboli narodowych w erze cyfrowej i pozwoli zachować ich spójność w przestrzeni publicznej. Podstawowy projekt orła autorstwa Zygmunta Kamińskiego z 1927 roku pozostanie punktem wyjścia, a modyfikacje będą miały charakter techniczno-estetyczny.
Resort kultury zapowiada, że prace nad ustawą będą kontynuowane w najbliższych miesiącach, a ostateczna wersja dokumentu trafi pod obrady parlamentu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.