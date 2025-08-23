Historyczne odkrycie Orlenu! 134 mln baryłek ropy na Morzu Północnym
Orlen Upstream Norway ogłosił największe tegoroczne odkrycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W ramach projektu Omega Alfa na Morzu Północnym spółka wraz z partnerami natrafiła na złoże szacowane na 134 miliony baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. To przełomowe znalezisko ma strategiczne znaczenie nie tylko dla samego koncernu, ale także dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i całej Europy.
Orlen odkrył gigantyczne złoże ropy na Morzu Północnym
Orlen Upstream Norway poinformował o jednym z najważniejszych sukcesów w swojej historii. Spółka, działając wspólnie z partnerami, odkryła na Norweskim Szelfie Kontynentalnym złoże o zasobach wydobywalnych szacowanych na około 134 miliony baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. To największe odkrycie tego roku na Morzu Północnym i jednocześnie znaczący krok w realizacji długoterminowej strategii energetycznej grupy Orlen.
Nowe złoże zostało zlokalizowane w ramach projektu Omega Alfa, na obszarze Yggdrasil. W przedsięwzięciu biorą udział obok Orlenu także norweski gigant Aker BP – pełniący rolę operatora – oraz Equinor i Petoro. Do sukcesu przyczyniło się zastosowanie innowacyjnych metod poszukiwawczych, które pozwoliły w krótkim czasie i z wysoką precyzją zbadać duży obszar.
Spółka podkreśla, że zagospodarowanie złoża i rozpoczęcie wydobycia węglowodorów będą wspierać realizację strategii Orlen 2035, zakładającej dywersyfikację źródeł surowców i uniezależnienie się od dostaw z kierunku rosyjskiego.
Drugie odkrycie Orlenu w tym roku
To już kolejne znaczące odkrycie Orlenu w Norwegii w 2025 roku. Wcześniej spółka ogłosiła znalezienie złoża E-prospect, którego zasoby szacuje się na 3–7 mln baryłek. Choć skala tamtego projektu była znacznie mniejsza, oba znaleziska razem wzmacniają pozycję Orlenu jako jednego z kluczowych graczy w regionie Morza Północnego.
Nowe złoże znajduje się w pobliżu hubu produkcyjnego Skarv, w którym Orlen posiada już udziały. To pozwoli na efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i szybsze rozpoczęcie eksploatacji.
Polska na mapie ropy i gazu
Sukces w Norwegii to kolejny krok w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Warto przypomnieć, że w lipcu bieżącego roku spółka Central European Petroleum (CEP) poinformowała o odkryciu największego w historii kraju konwencjonalnego złoża ropy i gazu – Wolin East – zlokalizowanego na Morzu Bałtyckim, około 6 kilometrów od Świnoujścia. Zasoby tego złoża szacowane są na 22 mln ton ropy i 5 mld m³ gazu, a w ramach całej koncesji Wolin nawet na 33 mln ton ropy i 27 mld m³ gazu.
Nowa era dla Orlenu i polskiej energetyki?
Eksperci zwracają uwagę, że odkrycia takie jak Omega Alfa czy Wolin East mogą w znacznym stopniu zmienić pozycję Polski i Orlenu na mapie energetycznej Europy. Choć Polska nie stanie się „drugą Norwegią”, to każdy nowy projekt ogranicza zależność od importu i wzmacnia stabilność dostaw w czasach globalnej niepewności.
Orlen podkreśla, że zamierza konsekwentnie rozwijać segment wydobywczy i stawiać na dalsze poszukiwania. Zasoby odkryte na Morzu Północnym to jasny sygnał, że strategia grupy zaczyna przynosić konkretne efekty.
