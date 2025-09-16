Historyczne słowa z Berlina. Kanclerz Merz o Polsce i odpowiedzialności Niemiec!
Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Berlinie spotkał się z kanclerzem Friedrichem Merzem. Niemiecki rząd w specjalnym komunikacie zapewnił, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia Niemcy „mocno i niezachwianie” stoją po stronie Polski, podkreślając jednocześnie swoją historyczną odpowiedzialność wobec naszego kraju.
Prezydent Karol Nawrocki odbył we wtorek kolejne spotkanie w ramach swojej pierwszej wizyty w Niemczech. Po rozmowach z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem, został przyjęty w Urzędzie Kanclerskim przez kanclerza RFN Friedricha Merza. Spotkanie zakończyło się oficjalnym komunikatem rządu niemieckiego, w którym podkreślono zdecydowane poparcie Berlina dla Polski wobec zagrożenia ze strony Rosji.
Niemcy: „Stoimy po stronie Polski”
Jak przekazał rzecznik niemieckiego rządu Sebastian Hille, kanclerz Merz zapewnił polskiego prezydenta, że Niemcy „mocno i niezachwianie” stoją po stronie Polski. Deklaracja ta odnosi się do rosnącego zagrożenia ze strony Rosji i wpisuje się w kontekst współpracy w ramach NATO oraz Unii Europejskiej.
W komunikacie zaznaczono również, że wspieranie pojednania z Polską po zbrodniach II wojny światowej i niemieckiej okupacji pozostaje dla Berlina kwestią historycznej odpowiedzialności. Jak podkreślono, rząd federalny traktuje to zobowiązanie jako trwały fundament relacji polsko-niemieckich.
Wizyta prezydenta Nawrockiego
Spotkanie w Urzędzie Kanclerskim było kolejnym punktem wizyty Karola Nawrockiego w Berlinie. Prezydent Polski rozmawiał wcześniej z Frankiem-Walterem Steinmeierem, poruszając tematy bezpieczeństwa europejskiego, relacji transatlantyckich oraz trudnej kwestii reparacji wojennych.
Po zakończeniu wizyty w Niemczech prezydent Nawrocki uda się do Paryża, gdzie spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Jego podróż do kluczowych europejskich stolic ma wzmocnić pozycję Polski w obliczu wyzwań międzynarodowych i podkreślić jej rolę w debacie o bezpieczeństwie kontynentu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.