Historyczne zamówienie Tuska! Czy to wreszcie przełom dla polskich kolei?
Premier Tusk zapowiada rozwój kolei i „historyczne zamówienie”. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska stoi u progu wielkiej inwestycji kolejowej. W najbliższych dniach ma zostać rozpisane historyczne zamówienie na Kolej Dużej Prędkości.
Podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku powiedział, że rozwój kolei to klucz do przyszłości kraju.
Co ogłoszono
Tusk stwierdził, że budowa kolei dużych prędkości, z prędkościami powyżej 300 km/h, to jeden z priorytetów rządu. Chce, aby polskie firmy takie jak Newag i Pesa były głównymi wykonawcami w tym przedsięwzięciu.
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak dodał, że plan zakłada budowę nowych linii kolejowych regionalnych i lokalnych oraz rozwój tras dużych prędkości. Zapowiedziano też, że budżet ministerstwa w przyszłym roku przekroczy sto miliardów złotych, z czego znaczną część przeznaczy się na kolej, zakup taboru, budowę linii i modernizację istniejącej infrastruktury.
Do 2035 roku planowane jest powstanie około 1000 km nowych linii kolejowych w całym kraju. Premier podkreślił, że kolej ma być dostępna dla wszystkich, niezależnie od regionu, miejsca zamieszkania czy wielkości miejscowości.
Dlaczego to ważne
To przedsięwzięcie ma nie tylko poprawić komfort podróży, ale też być impulsem dla przemysłu kolejowego, tworzenia miejsc pracy i bezpieczeństwa transportowego. Rozwój kolei ma także znaczenie dla ekologii i zmniejszania emisji w sektorze transportu.
Premier zachęca firmy krajowe do udziału w przetargu i walki o kontrakty. Ma nadzieję, że zamówienie będzie olbrzymie i skala imponująca, aby polskie przedsiębiorstwa miały silną pozycję.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.