Historyczny debiut! Elon Musk w jeden dzień stworzył ponad 4 tysiące milionerów

12 czerwca 2026 20:58 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Kosmiczny gigant SpaceX oficjalnie zadebiutował na amerykańskim parkiecie, przeprowadzając największą pierwszą ofertę publiczną (IPO) w historii rynków finansowych. Spektakularny rajd cen akcji tuż po otwarciu notowań zdemolował dotychczasowe prognozy. Elon Musk zapisał się na kartach historii jako pierwszy człowiek na Ziemi, którego majątek przekroczył barierę biliona dolarów.

Elon Musk w smokingu
Fot. Shutterstock

Kosmiczne liczby na Wall Street. Ponad 2 biliony dolarów wyceny

Piątkowy debiut rynkowy założonego w 2002 roku przedsiębiorstwa od samego początku elektryzował inwestorów na całym świecie. W ramach przygotowań do pierwszej oferty publicznej (IPO) SpaceX sprzedało dużym podmiotom instytucjonalnym 555,6 miliona akcji po cenie startowej 135 dolarów za sztukę, co pozwoliło na błyskawiczne pozyskanie z rynku około 75 miliardów dolarów finansowania.

Gdy w Teksasie i Nowym Jorku uderzono w giełdowy dzwon, popyt całkowicie zalał systemy transakcyjne:

  • Cena otwarcia: Akcje zadebiutowały na poziomie 150 USD, natychmiast odjeżdżając od ceny emisyjnej.
  • Szczyt notowań: Zaledwie chwilę po starcie kurs wystrzelił do 165 USD za sztukę, notując 22-procentowy wzrost.
  • Wycena rynkowa: Zamiast prognozowanych 1,77 biliona dolarów, wartość rynkowa SpaceX przebiła astronomiczną barierę 2 bilionów USD, plasując ją w ścisłej czołówce największych spółek publicznych w USA.

Od zera do biliona. Musk przypomina trudne początki

Wydarzenie to miało bezprecedensowy wymiar osobisty dla 54-letniego Elona Muska. Przemawiając z bazy w Teksasie, miliarder przypomniał, jak niewiele brakowało, by jego kosmiczne marzenie zamieniło się w spektakularne bankructwo. Dzisiejszy sukces uczynił z niego jednak pierwszego oficjalnego bilionera na świecie.

– Oceniałem szanse powodzenia SpaceX na mniej niż 10 proc. Mówiłem ludziom wprost: Słuchajcie, najprawdopodobniej poniesiemy porażkę, ale warto spróbować. Bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie pojawi się nowa firma wchodząca do sektora kosmicznego, nigdy nie staniemy się cywilizacją zdolną do podróży kosmicznych – wspominał wzruszony Musk, dodając, że celem firmy niezmiennie pozostaje załogowy lot na Księżyc, Marsa i w najgłębsze zakątki galaktyki.

Deszcz pieniędzy dla pracowników i technologiczna fuzja z AI

Wejście na giełdę okazało się gigantycznym sukcesem finansowym nie tylko dla samego założyciela, ale również dla ludzi, którzy przez lata budowali potęgę przedsiębiorstwa. Uwolnienie kapitału akcyjnego oznacza, że dokładnie 4 400 obecnych oraz byłych pracowników SpaceX z dnia na dzień zyskało oficjalny status milionerów.

Analitycy rynkowi przypominają, że gigantyczna wycena giełdowa to także efekt strategicznych ruchów biznesowych z ostatnich miesięcy. SpaceX przejęło na początku roku xAI – dynamicznie rozwijającą się firmę z branży sztucznej inteligencji, znaną z wypuszczenia chatbota Grok. Połączenie zaawansowanych systemów komputerowych i technologii kosmicznych stawia spółkę w wyjątkowo uprzywilejowanej pozycji technologicznej na nadchodzące dekady.

Tabela: Bilans debiutu giełdowego SpaceX na rynku Nasdaq

Parametr finansowy spółki Poziom docelowy / Cena IPO Realny wynik z piątkowego debiutu Skala sukcesu i status rynkowy
Cena za pojedynczą akcję 135 USD 165 USD Gwałtowny skok o 22% tuż po otwarciu notowań.
Całkowita wycena rynkowa 1,77 biliona USD ponad 2,00 biliony USD Jedna z największych i najbardziej wartościowych firm w USA.
Pozyskany kapitał z emisji ok. 75 mld USD 555,6 mln akcji Największa pierwsza oferta publiczna (IPO) w historii rynków.
Majątek Elona Muska Najbogatszy człowiek Status BILIONERA Pierwszy taki przypadek w nowożytnej historii świata.
 

 

 

 

Artykuł opracowany na podstawie depeszy PAP

 

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