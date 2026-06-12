Historyczny debiut! Elon Musk w jeden dzień stworzył ponad 4 tysiące milionerów
Kosmiczne liczby na Wall Street. Ponad 2 biliony dolarów wyceny
Piątkowy debiut rynkowy założonego w 2002 roku przedsiębiorstwa od samego początku elektryzował inwestorów na całym świecie. W ramach przygotowań do pierwszej oferty publicznej (IPO) SpaceX sprzedało dużym podmiotom instytucjonalnym 555,6 miliona akcji po cenie startowej 135 dolarów za sztukę, co pozwoliło na błyskawiczne pozyskanie z rynku około 75 miliardów dolarów finansowania.
Gdy w Teksasie i Nowym Jorku uderzono w giełdowy dzwon, popyt całkowicie zalał systemy transakcyjne:
- Cena otwarcia: Akcje zadebiutowały na poziomie 150 USD, natychmiast odjeżdżając od ceny emisyjnej.
- Szczyt notowań: Zaledwie chwilę po starcie kurs wystrzelił do 165 USD za sztukę, notując 22-procentowy wzrost.
- Wycena rynkowa: Zamiast prognozowanych 1,77 biliona dolarów, wartość rynkowa SpaceX przebiła astronomiczną barierę 2 bilionów USD, plasując ją w ścisłej czołówce największych spółek publicznych w USA.
Od zera do biliona. Musk przypomina trudne początki
Wydarzenie to miało bezprecedensowy wymiar osobisty dla 54-letniego Elona Muska. Przemawiając z bazy w Teksasie, miliarder przypomniał, jak niewiele brakowało, by jego kosmiczne marzenie zamieniło się w spektakularne bankructwo. Dzisiejszy sukces uczynił z niego jednak pierwszego oficjalnego bilionera na świecie.
– Oceniałem szanse powodzenia SpaceX na mniej niż 10 proc. Mówiłem ludziom wprost: Słuchajcie, najprawdopodobniej poniesiemy porażkę, ale warto spróbować. Bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie pojawi się nowa firma wchodząca do sektora kosmicznego, nigdy nie staniemy się cywilizacją zdolną do podróży kosmicznych – wspominał wzruszony Musk, dodając, że celem firmy niezmiennie pozostaje załogowy lot na Księżyc, Marsa i w najgłębsze zakątki galaktyki.
Deszcz pieniędzy dla pracowników i technologiczna fuzja z AI
Wejście na giełdę okazało się gigantycznym sukcesem finansowym nie tylko dla samego założyciela, ale również dla ludzi, którzy przez lata budowali potęgę przedsiębiorstwa. Uwolnienie kapitału akcyjnego oznacza, że dokładnie 4 400 obecnych oraz byłych pracowników SpaceX z dnia na dzień zyskało oficjalny status milionerów.
Analitycy rynkowi przypominają, że gigantyczna wycena giełdowa to także efekt strategicznych ruchów biznesowych z ostatnich miesięcy. SpaceX przejęło na początku roku xAI – dynamicznie rozwijającą się firmę z branży sztucznej inteligencji, znaną z wypuszczenia chatbota Grok. Połączenie zaawansowanych systemów komputerowych i technologii kosmicznych stawia spółkę w wyjątkowo uprzywilejowanej pozycji technologicznej na nadchodzące dekady.
Tabela: Bilans debiutu giełdowego SpaceX na rynku Nasdaq
|Parametr finansowy spółki
|Poziom docelowy / Cena IPO
|Realny wynik z piątkowego debiutu
|Skala sukcesu i status rynkowy
|Cena za pojedynczą akcję
|135 USD
|165 USD
|Gwałtowny skok o 22% tuż po otwarciu notowań.
|Całkowita wycena rynkowa
|1,77 biliona USD
|ponad 2,00 biliony USD
|Jedna z największych i najbardziej wartościowych firm w USA.
|Pozyskany kapitał z emisji
|ok. 75 mld USD
|555,6 mln akcji
|Największa pierwsza oferta publiczna (IPO) w historii rynków.
|Majątek Elona Muska
|Najbogatszy człowiek
|Status BILIONERA
|Pierwszy taki przypadek w nowożytnej historii świata.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.