Historyczny debiut! Elon Musk w jeden dzień stworzył ponad 4 tysiące milionerów

Kosmiczne liczby na Wall Street. Ponad 2 biliony dolarów wyceny

Piątkowy debiut rynkowy założonego w 2002 roku przedsiębiorstwa od samego początku elektryzował inwestorów na całym świecie. W ramach przygotowań do pierwszej oferty publicznej (IPO) SpaceX sprzedało dużym podmiotom instytucjonalnym 555,6 miliona akcji po cenie startowej 135 dolarów za sztukę, co pozwoliło na błyskawiczne pozyskanie z rynku około 75 miliardów dolarów finansowania.

Gdy w Teksasie i Nowym Jorku uderzono w giełdowy dzwon, popyt całkowicie zalał systemy transakcyjne: