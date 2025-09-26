Historyczny deficyt i miliardy na obronność. Oto szczegóły budżetu 2026!
Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok, w którym zaplanowano rekordowe wydatki i historycznie wysoki deficyt. W przyszłym roku państwo wyda 918,9 mld zł, przy dochodach rzędu 647,2 mld zł. Najwięcej środków ma trafić na obronność, zdrowie i programy społeczne, a w planach znalazła się również waloryzacja świadczeń i nowe inwestycje infrastrukturalne.
Budżet 2026 przyjęty. Rekordowe wydatki i historyczny deficyt
Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2026 rok. Dokument przygotowany przez ministra finansów i gospodarki zakłada wydatki na poziomie 918,9 mld zł i dochody rzędu 647,2 mld zł. Deficyt państwa ma wynieść maksymalnie 271,7 mld zł, co będzie jednym z najwyższych poziomów w historii.
Stabilność i ambitne plany inwestycyjne
Kancelaria premiera podkreśla, że projekt budżetu zapewnia równowagę finansów publicznych przy jednoczesnym zagwarantowaniu rekordowych nakładów na bezpieczeństwo, zdrowie, edukację i rozwój infrastruktury. Rząd przewiduje wzrost PKB o 3,5 proc. i inflację średnioroczną na poziomie 3 proc.. Dochody budżetowe mają pochodzić głównie z podatków – z VAT planuje się uzyskać 341,5 mld zł, z akcyzy 103,3 mld zł, z podatku CIT 80,4 mld zł, a z PIT 32 mld zł. Według rządu relacja długu publicznego do PKB wyniesie 53,8 proc., co oznacza, że pozostanie poniżej ustawowego progu ostrożnościowego.
Rekordowe wydatki na obronę i zdrowie
Największy priorytet rządu to bezpieczeństwo. Na obronność trafi ponad 200 mld zł, czyli 4,81 proc. PKB. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację armii i wzmocnienie systemu bezpieczeństwa narodowego. Drugim kluczowym obszarem jest ochrona zdrowia, na którą rząd chce przeznaczyć 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB. Środki mają sfinansować rozwój infrastruktury medycznej, nowe inwestycje i wsparcie dla kadry. Na drogi i kolej zapisano 53,9 mld zł, a na gospodarkę morską 2,4 mld zł. Wydatki na edukację i naukę wzrosną o dodatkowy miliard złotych względem 2025 roku.
Programy społeczne i nowe świadczenia
Projekt budżetu przewiduje kontynuację najważniejszych programów socjalnych. Na program „Rodzina 800+” zapisano 61,7 mld zł, na wypłatę trzynastej i czternastej emerytury 31,8 mld zł, a na program „Aktywny Rodzic” 6 mld zł. „Dobry Start” pochłonie 1,4 mld zł, a finansowanie składek za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i macierzyńskich 4,8 mld zł. Ponadto zwiększono finansowanie programu in-vitro do 600 mln zł i rozbudowano budżet na telefon zaufania do 30 mln zł. Na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od marca 2026 roku przeznaczono 22 mld zł. W projekcie znalazły się też środki na wypłatę renty wdowiej w wysokości 7 mld zł, a także na podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł, na co zapisano 1,2 mld zł.
Gospodarka i ekologia
Na mieszkalnictwo rząd przeznaczy 8,7 mld zł, z czego 6,7 mld zł z budżetu państwa. Dodatkowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 6 mld zł na programy ekologiczne, w tym na walkę ze smogiem w ramach programu „Czyste Powietrze”.
Deficyt ma być finansowany poprzez emisję obligacji krajowych i zagranicznych, a także środki z Unii Europejskiej. Rząd wprowadza mechanizmy buforowe, które mają pozwolić na elastyczne reagowanie w razie spowolnienia gospodarczego czy wzrostu inflacji.
