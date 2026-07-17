Historyczny krok Szwajcarii. Po raz pierwszy dołącza do programu NATO
Neutralna od dziesięcioleci Szwajcaria podjęła decyzję, która może zostać uznana za historyczny krok we współpracy z NATO. Kraj dołączy do programu wspólnych zakupów amunicji jako pierwszy uczestnik spoza Sojuszu. Władze w Bernie podkreślają jednak, że nowe porozumienie nie oznacza odejścia od polityki neutralności i nie zmienia statusu państwa.
Neutralna Szwajcaria zbliża się do NATO. Zapadła historyczna decyzja
Szwajcaria wykonała kolejny krok w kierunku współpracy z NATO. Rząd w Bernie poinformował o przystąpieniu do programu wspólnych zakupów amunicji prowadzonego przez Sojusz. To pierwszy kraj spoza NATO, który dołączył do tej inicjatywy. Władze podkreślają jednak, że decyzja nie oznacza odejścia od wieloletniej polityki neutralności.
Pierwszy kraj spoza NATO w programie
Jak poinformował szwajcarski rząd, kraj dołączy do Partnerstwa Amunicyjnego NATO (Ammunition Support Partnership – ASP), którego celem jest usprawnienie zakupów amunicji oraz zwiększenie dostępności uzbrojenia dla państw uczestniczących.
To pierwsze państwo spoza Sojuszu Północnoatlantyckiego, które zdecydowało się przystąpić do tego programu.
Na czym polega program?
Partnerstwo Amunicyjne funkcjonuje od 1993 roku i jest prowadzone przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA). Obecnie uczestniczy w nim 27 państw, w tym Polska.
Mechanizm opiera się na wspólnym zgłaszaniu zapotrzebowania na amunicję. Następnie NSPA łączy zamówienia poszczególnych krajów i prowadzi zakupy w ramach umów ramowych z producentami. Takie rozwiązanie pozwala obniżyć koszty oraz skrócić czas dostaw.
Dzięki przystąpieniu do programu Szwajcaria będzie mogła kupować ponad 2 tysiące rodzajów amunicji wykorzystywanej przez wojska lądowe i siły powietrzne.
Szwajcaria podkreśla: neutralność pozostaje bez zmian
Rząd w Bernie zapewnia, że udział w programie nie narusza konstytucyjnej neutralności państwa.
W komunikacie podkreślono, że Szwajcaria zachowuje możliwość wycofania się z inicjatywy, jeśli inne państwa uczestniczące w programie zaangażują się w konflikt zbrojny. Ma to gwarantować zgodność z obowiązującą polityką neutralności.
Szansa także dla szwajcarskiego przemysłu
NATO poinformowało również, że po przystąpieniu Szwajcarii do programu o realizację wspólnych kontraktów będą mogły ubiegać się także firmy zbrojeniowe z tego kraju. Otwiera to nowe możliwości dla tamtejszego przemysłu obronnego.
Co to oznacza dla Europy?
Decyzja Szwajcarii pokazuje, że nawet państwa pozostające poza NATO coraz częściej angażują się we wspólne inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa i logistyki wojskowej. Choć Berno nie zmienia swojego statusu państwa neutralnego, współpraca z Sojuszem w obszarze zakupów uzbrojenia staje się wyraźnie bliższa niż dotychczas.
Co to oznacza dla Ciebie?
- Szwajcaria jako pierwszy kraj spoza NATO dołączy do programu wspólnych zakupów amunicji.
- Celem inicjatywy jest obniżenie kosztów i przyspieszenie dostaw uzbrojenia.
- Władze w Bernie zapewniają, że decyzja nie narusza neutralności państwa.
- Program może otworzyć nowe możliwości także dla szwajcarskich firm zbrojeniowych.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za “sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu “paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.