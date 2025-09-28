Historyczny przełom! Polska doczekała się nowego parku narodowego.
W Polsce powstanie nowy park narodowy. Hennig-Kloska: to historyczna chwila. Sejm przyjął ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry to pierwszy nowy park narodowy w Polsce od ponad dwóch dekad.
Nowy park ma mieć blisko 3,8 tysiąca hektarów powierzchni i powstać już w 2026 roku na zachodniopomorskim odcinku Dolnej Odry.
Projekt przewiduje, że siedzibą parku będzie Gryfino. Ustalono, że – mimo ochrony – na jego obszarze dozwolone będzie wędkarstwo amatorskie oraz rybactwo tradycyjne (tzw. rybołówstwo kulturowe), z uwzględnieniem limitów osób i miejsc określanych w planie ochrony lub przez dyrektora parku.
Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że ta chwila jest historyczna. Przekonywała, że dotychczas nadzór nad tym obszarem sprawowało aż siedemnaście różnych podmiotów, co utrudniało spójną ochronę. Utworzenie parku pozwoli na zintegrowany plan ochrony, pozyskanie środków zewnętrznych oraz wzmocnienie działań w obszarze Międzyodrza.
Podczas debaty w Sejmie projekt poparło 226 posłów, przeciw było 198, nikt się nie wstrzymał. Do uzupełnienia ustawy wprowadzono poprawkę, umożliwiającą dyrektorom parków ogłaszanie ograniczonych przetargów na dzierżawę gruntów — ma to chronić prawa rolników z terenów objętych parkiem.
Ustawa teraz trafia do Senatu i – jeśli zostanie ostatecznie uchwalona – park ma zostać utworzony już 11 listopada 2025 roku. Realizacja tej inwestycji przewidziana jest od początku 2026 roku, a przewidywany okres budżetowy związany z parkiem w latach 2026–2035 oszacowano na 167 milionów złotych.
Nowy park ma objąć ekosystemy Dolnej Odry i obszary Międzyodrza — tereny bagienne, łęgowe oraz wyjątkową bioróżnorodność regionu. Jednocześnie projekt zakłada, że utworzenie parku nie powinno zablokować żeglugi rzeką ani ograniczyć działań rolniczych na dotychczasowych terenach przygranicznych.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.