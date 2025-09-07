Hity z Biedronki od 8 września! Te produkty znikną z półek w mgnieniu oka

7 września 2025

Nowa gazetka Biedronki przyciągnęła uwagę tysięcy klientów w całej Polsce. Od poniedziałku 8 września do soboty 20 września trwa akcja „Smakuj jesień”, a w niej – absolutne hity cenowe i praktyczne produkty, które zachwycają jakością, wyglądem i ceną.

Butelki z wkładem i motywem FC Barcelony – fani oszaleją

Butelki Dafi Solid z wymiennym wkładem filtrującym to prawdziwy bestseller. Dostępne są w różnych kolorach, a jedna z wersji sygnowana jest logo FC Barcelony – idealna dla młodych (i dorosłych!) kibiców. Pojemność 500 ml, wkład o wydajności do 150 l czystej wody – a wszystko to za 39,99 zł. W zestawie także inne kolory i motywy.

Zestaw 3 wkładów filtrujących – oszczędność dla całej rodziny

Dla tych, którzy już korzystają z butelek filtrujących, Biedronka przygotowała zestaw 3 wkładów Dafi za 29,99 zł. Każdy wystarcza na przefiltrowanie do 150 l wody, co oznacza, że można przez długi czas nie kupować wody butelkowanej. W czasach rosnących cen – to strzał w dziesiątkę.

Nowość dla uczniów – lunchbox i butelka z bohaterami bajek

Rodzice dzieci w wieku szkolnym będą zachwyceni zestawem butelka Dafi Soft + lunchbox z motywami z bajek, jak np. Psi Patrol czy Kraina Lodu. Kolorowe, praktyczne i łatwe do zamykania – wszystko to za 39,99 zł. Idealne do szkoły lub na wycieczkę.

Patelnie i rondle SMUKEE z powłoką nieprzywierającą – hit dla kuchennych mistrzów

Na drugiej stronie gazetki Biedronka prezentuje coś dla pasjonatów gotowania. Patelnie i rondle marki SMUKEE wykonane ze stali węglowej z powłoką nieprzywierającą, dostosowane do różnych źródeł ciepła, w tym indukcji. Dostępne rozmiary:

  • patelnia Ø 22, 24, 26 cm,

  • rondel Ø 16, 18, 20 cm.
    Cena? Tylko 24,99 zł/szt.

Formy do pieczenia od 14,99 zł – wypieki jak z cukierni

Tortownice, formy na muffinki, do pizzy czy keksy – wszystko ze stali węglowej i powłoką nieprzywierającą. W ofercie Biedronki znajdziemy też formy z karbowanym dnem lub z wzorem, dzięki którym pizza wyjdzie idealnie wypieczona. Cena to 14,99 zł/szt., ale wybór form jest bardzo szeroki.

Podsumowanie – czego nie przegapić?

  • Butelki Dafi z motywem Barcelony: 39,99 zł

  • Zestaw 3 wkładów filtrujących: 29,99 zł

  • Zestaw: butelka + lunchbox dla dzieci: 39,99 zł

  • Patelnie i rondle SMUKEE: 24,99 zł

  • Formy do pieczenia: od 14,99 zł

Promocje trwają do soboty 20 września lub do wyczerpania zapasów.

