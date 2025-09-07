Hity z Biedronki od 8 września! Te produkty znikną z półek w mgnieniu oka
Nowa gazetka Biedronki przyciągnęła uwagę tysięcy klientów w całej Polsce. Od poniedziałku 8 września do soboty 20 września trwa akcja „Smakuj jesień”, a w niej – absolutne hity cenowe i praktyczne produkty, które zachwycają jakością, wyglądem i ceną.
Butelki z wkładem i motywem FC Barcelony – fani oszaleją
Butelki Dafi Solid z wymiennym wkładem filtrującym to prawdziwy bestseller. Dostępne są w różnych kolorach, a jedna z wersji sygnowana jest logo FC Barcelony – idealna dla młodych (i dorosłych!) kibiców. Pojemność 500 ml, wkład o wydajności do 150 l czystej wody – a wszystko to za 39,99 zł. W zestawie także inne kolory i motywy.
Zestaw 3 wkładów filtrujących – oszczędność dla całej rodziny
Dla tych, którzy już korzystają z butelek filtrujących, Biedronka przygotowała zestaw 3 wkładów Dafi za 29,99 zł. Każdy wystarcza na przefiltrowanie do 150 l wody, co oznacza, że można przez długi czas nie kupować wody butelkowanej. W czasach rosnących cen – to strzał w dziesiątkę.
Nowość dla uczniów – lunchbox i butelka z bohaterami bajek
Rodzice dzieci w wieku szkolnym będą zachwyceni zestawem butelka Dafi Soft + lunchbox z motywami z bajek, jak np. Psi Patrol czy Kraina Lodu. Kolorowe, praktyczne i łatwe do zamykania – wszystko to za 39,99 zł. Idealne do szkoły lub na wycieczkę.
Patelnie i rondle SMUKEE z powłoką nieprzywierającą – hit dla kuchennych mistrzów
Na drugiej stronie gazetki Biedronka prezentuje coś dla pasjonatów gotowania. Patelnie i rondle marki SMUKEE wykonane ze stali węglowej z powłoką nieprzywierającą, dostosowane do różnych źródeł ciepła, w tym indukcji. Dostępne rozmiary:
-
patelnia Ø 22, 24, 26 cm,
-
rondel Ø 16, 18, 20 cm.
Cena? Tylko 24,99 zł/szt.
Formy do pieczenia od 14,99 zł – wypieki jak z cukierni
Tortownice, formy na muffinki, do pizzy czy keksy – wszystko ze stali węglowej i powłoką nieprzywierającą. W ofercie Biedronki znajdziemy też formy z karbowanym dnem lub z wzorem, dzięki którym pizza wyjdzie idealnie wypieczona. Cena to 14,99 zł/szt., ale wybór form jest bardzo szeroki.
Podsumowanie – czego nie przegapić?
-
Butelki Dafi z motywem Barcelony: 39,99 zł
-
Zestaw 3 wkładów filtrujących: 29,99 zł
-
Zestaw: butelka + lunchbox dla dzieci: 39,99 zł
-
Patelnie i rondle SMUKEE: 24,99 zł
-
Formy do pieczenia: od 14,99 zł
Promocje trwają do soboty 20 września lub do wyczerpania zapasów.
