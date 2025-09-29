Hołownia chce objąć jedno z najważniejszych stanowisk w ONZ! Zapowiada rezygnację, jeśli wygra konkurs.
Hołownia: w piątek złożyłem aplikację na Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia ogłosił, że w piątek złożył swoją kandydaturę w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.
To pierwszy Polak w historii, który ubiega się o tę prestiżową funkcję.
Hołownia podkreślił, że temat pomocy humanitarnej jest mu szczególnie bliski, ponieważ przez lata rozwijał fundacje działające poza granicami Polski. Jak zaznaczył, dzięki temu zdobył unikalną perspektywę, która pozwala łączyć doświadczenie lokalne z globalnymi problemami. Jego zdaniem kandydatura to szansa, aby wprowadzić polski i środkowoeuropejski punkt widzenia do struktur ONZ.
Marszałek przyznał, że szanse na wybór nie są duże, ale zwrócił uwagę, że tydzień temu wydawało się, iż nie istnieją wcale. Podziękował również prezydentowi, premierowi i ministrowi spraw zagranicznych za wsparcie oraz zaangażowanie instytucji państwowych w proces aplikacyjny.
Hołownia zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany, zrezygnuje z aktywności politycznej w Polsce. Jednocześnie zapewnił, że niezależnie od wyniku pozostanie zaangażowany społecznie i będzie kontynuował działania w obszarze humanitarnym i obywatelskim.
Proces wyboru Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców jest otwartym konkursem. Kandydatury ocenia sekretarz generalny ONZ, a decyzja ma zapaść po analizie zgłoszeń z całego świata. Jeśli procedura zakończy się pozytywnie, nowy komisarz rozpocznie urzędowanie w styczniu 2026 roku.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
