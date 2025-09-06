Huśtawka pogodowa we wrześniu. Czekają nas 32 stopnie i nagłe ochłodzenie
Wrzesień w Polsce upłynie pod znakiem pogodowej huśtawki – IMGW zapowiada upały sięgające 32 st. C, gwałtowne burze i ulewy, a w drugiej połowie miesiąca trwałe ochłodzenie z temperaturami w okolicach 20 st. C.
To ostatni powiew lata? IMGW prognozuje upały i pogodową huśtawkę
Wrzesień przyniósł długo wyczekiwane ciepło, a w nadchodzących dniach w wielu regionach Polski temperatury sięgną nawet 31–32 st. C. Synoptycy IMGW ostrzegają jednak przed gwałtownymi burzami i opadami deszczu, a także zapowiadają ochłodzenie w drugiej połowie miesiąca.
Upał i burze w pierwszy weekend września
Już w piątek, 5 września, na południowym wschodzie kraju termometry wskazywały nawet 31 st. C. Najcieplej było w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim. IMGW wydało w związku z tym ostrzeżenia dotyczące upału.
Jednocześnie nad Polską przeszły gwałtowne burze z ulewami i silnym wiatrem. Opady lokalnie sięgały 50 mm, a porywy wiatru dochodziły do 85 km/h. Alerty obowiązywały wschodnią część kraju aż do sobotniego poranka.
Weekend z ochłodzeniem
W sobotę na wschodzie temperatura jeszcze osiągnie 29 st. C, ale już po przejściu frontu atmosferycznego w wielu regionach pojawią się przelotne opady i burze. W niedzielę prognozowana temperatura maksymalna to już tylko 23 st. C.
Znów wrócą upały
Ochłodzenie nie potrwa długo. Na początku przyszłego tygodnia na wschodzie Polski temperatury ponownie sięgną 29 st. C, a w kolejnych dniach w całym kraju spodziewane są upały do 32 st. C.
IMGW zapowiada jednak, że w połowie tygodnia znów nadejdzie zmiana – front atmosferyczny przyniesie intensywne opady deszczu na południu i południowym wschodzie, a lokalnie temperatura spadnie nawet do 17 st. C.
Druga połowa września chłodniejsza
Według prognoz synoptyków, w weekend 13–14 września znów nastąpi ocieplenie, ale druga połowa miesiąca przyniesie już trwałe obniżenie temperatury. – Do połowy września temperatury będą jeszcze wysokie, natomiast później powinny oscylować w granicach 20 st. C – poinformowała rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.