IKEA wycofuje ten produkt. Groźne pasożyty wykryte w dostawie! Musisz działać natychmiast
IKEA wydała pilny komunikat do klientów i wstrzymała sprzedaż jednego z popularnych produktów dostępnych w jej ofercie. Sieć informuje, że problem jest poważny, a kupujący powinni sprawdzić swoje zakupy i w razie potrzeby podjąć odpowiednie kroki.
Nicienie w palmie z Ikei
Problem dotyczy palmy Areka DYPSIS LUTESCENS (24 cm, nr artykułu 468.040.05) pochodzącej od hodowcy oznaczonego numerem 602409, z paszportami roślin wystawionymi między 24 a 28 lipca 2025 roku. W ziemi niektórych egzemplarzy wykryto obecność nicieni z gatunku Meloidogyne enterolobii.
To jeden z najbardziej agresywnych szkodników roślin, atakujący system korzeniowy i prowadzący do jego deformacji. Zaatakowana palma szybko traci kondycję – liście żółkną i więdną, a cała roślina obumiera. Co gorsza, szkodnik może przenieść się na inne rośliny doniczkowe w domu.
Co powinni zrobić klienci?
IKEA podkreśla, że wszystkie podejrzane partie zostały już wycofane i zutylizowane. Klienci, którzy kupili palmę Areka objętą komunikatem, mogą ją zwrócić w dowolnym sklepie, nawet bez paragonu. Sieć gwarantuje pełny zwrot kosztów.
Eksperci Ikei apelują także, by nie wykorzystywać ponownie ziemi z doniczki – może być w niej obecny pasożyt, który zaatakuje inne rośliny. Najbezpieczniej całą zawartość doniczki zutylizować.
Szybka reakcja sieci
Firma zapewnia, że prowadzi wewnętrzne dochodzenie, aby ustalić, jak doszło do skażenia dostawy. – Bezpieczeństwo i zaufanie klientów są dla nas priorytetem. Dlatego reagujemy natychmiast, gdy pojawia się jakiekolwiek zagrożenie – przekazało biuro prasowe Ikei.
Dla klientów oznacza to jedno – jeśli w ostatnich tygodniach kupili palmę Areka DYPSIS LUTESCENS, powinni sprawdzić oznaczenia rośliny i w razie wątpliwości jak najszybciej udać się do sklepu.
