Ile gotówki warto mieć przy sobie na wypadek ewakuacji? Eksperci ostrzegają: karty mogą nie wystarczyć
W obliczu rosnących napięć międzynarodowych, ataków dronów oraz zagrożeń związanych z awariami systemów energetycznych i informatycznych, coraz więcej Polaków zadaje sobie pytanie: czy jesteśmy gotowi na ewakuację? Jednym z najczęściej pomijanych elementów takiego przygotowania jest gotówka. Ile pieniędzy należy mieć przy sobie, gdy trzeba będzie opuścić dom z dnia na dzień?
Dlaczego gotówka jest kluczowa?
W sytuacjach kryzysowych dostęp do bankomatów i systemów płatniczych może zostać zablokowany. Przerwy w dostawie prądu, cyberataki, awarie sieci komórkowych – wszystko to uniemożliwia korzystanie z kart płatniczych i aplikacji bankowych. W takich warunkach gotówka staje się jedynym pewnym środkiem płatniczym, który pozwala kupić jedzenie, zapłacić za transport, lekarstwa czy nocleg.
Minimalna kwota na osobę dorosłą
Według analiz służb kryzysowych i rekomendacji ekspertów ds. bezpieczeństwa cywilnego, warto mieć przy sobie co najmniej:
-
1000 zł na osobę dorosłą na pierwsze 3–5 dni ewakuacji
-
500 zł na każde dziecko
Taka kwota pozwala na opłacenie podstawowych potrzeb: transportu, zakwaterowania, jedzenia i leków. Warto pamiętać, że w warunkach kryzysowych ceny mogą być wyższe niż normalnie – dlatego lepiej przyjąć bezpieczny margines.
Jaką gotówkę zabrać? Denominacje i forma
Eksperci radzą, aby nie nosić wyłącznie banknotów o wysokich nominałach. Najlepszy zestaw to:
-
10 x 10 zł
-
10 x 20 zł
-
5 x 50 zł
-
2 x 100 zł
Dzięki temu możliwe będzie dokonanie zakupów nawet wtedy, gdy sprzedawcy nie będą mieli jak wydać reszty. Małe nominały są też bardziej praktyczne w lokalnych sklepach, na bazarach, czy przy płaceniu gotówką za transport.
Gotówka a bezpieczeństwo – gdzie ją trzymać?
Gotówka na ewakuację powinna być przechowywana w miejscu łatwo dostępnym i bezpiecznym, najlepiej:
-
w przygotowanym plecaku ewakuacyjnym,
-
w metalowej lub ognioodpornej kasetce,
-
w kilku lokalizacjach (np. część w domu, część w samochodzie).
Nigdy nie należy przechowywać całej sumy w jednym miejscu, zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko kradzieży lub zagubienia.
Gotówka a sytuacja geopolityczna
Polacy coraz częściej myślą o zabezpieczeniu się na wypadek eskalacji napięć za wschodnią granicą. W wielu krajach NATO prowadzone są ćwiczenia ewakuacyjne i szkolenia ludności cywilnej, w których kwestia gotówki odgrywa ważną rolę. W Polsce również pojawiają się rekomendacje Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, by przygotować tzw. zestaw ewakuacyjny.
Gotówka w tym zestawie jest jednym z pięciu kluczowych elementów, obok:
– dokumentów,
– leków,
– wody i żywności,
– odzieży i środków higieny osobistej.
Gotówka w walucie obcej?
Jeśli istnieje ryzyko konieczności ewakuacji za granicę – np. do Niemiec, Czech czy Słowacji – warto rozważyć posiadanie niewielkiej ilości euro (np. 100–200 EUR). Może to ułatwić zakup biletu kolejowego, opłacenie noclegu lub jedzenia poza Polską.
Co to oznacza dla czytelnika?
W czasie pokoju gotówka może wydawać się zbędna. Jednak w sytuacjach nadzwyczajnych – takich jak ewakuacja – to właśnie ona może uratować zdrowie, a nawet życie. Posiadanie odpowiednio przygotowanej rezerwy finansowej, zarówno w złotówkach, jak i ewentualnie w euro, to podstawa odpowiedzialnego planowania kryzysowego.
