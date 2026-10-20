Ile kosztuje paliwo we wtorek? 20 października tankowanie będzie tańsze

20 października 2026 09:30 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Na wtorek 20 października Minister Energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw. Wszystkie 3 rodzaje paliwa tanieją, ale nie po równo. Najmocniej spadają ceny benzyny, a kierowcy aut z silnikiem diesla zyskają na litrze tylko kilka groszy.

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Mężczyzna tankuje paliwo na stacji benzynowej.
Fot. Pixabay.

Benzyna 95 poniżej 6,80 zł. Ceny maksymalne na wtorek

We wtorek na stacjach benzynowych litr paliwa będzie kosztował najwyżej:

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  • benzyna 95: 6,79 zł,
  • benzyna 98: 7,56 zł,
  • olej napędowy: 7,97 zł.

To ceny maksymalne. Stacja nie może sprzedawać paliwa drożej, ale może taniej. W praktyce przy dużych trasach wylotowych i na stacjach przy marketach ceny bywają niższe od limitu.

Benzyna tańsza o 10 groszy, diesel tylko o 3

W poniedziałek, a także w weekend, maksymalna cena benzyny 95 wynosiła 6,89 zł, benzyny 98 7,68 zł, a diesla 8,00 zł. We wtorek litr benzyny 95 stanieje więc o 10 groszy, benzyny 98 o 12 groszy, a oleju napędowego o 3 grosze.

Na pełnym baku różnica jest odczuwalna głównie dla kierowców aut benzynowych. Przy tankowaniu 50 litrów benzyny 95 we wtorek zapłacimy maksymalnie 339,50 zł, czyli o 5 zł mniej niż w poniedziałek. Przy 50 litrach diesla oszczędność wyniesie zaledwie 1,50 zł. Olej napędowy wciąż kosztuje niemal 8 zł za litr, ponad 1,1 zł więcej niż benzyna 95.

Warszawa: ten sam limit, różne ceny na stacjach

Ceny maksymalne obowiązują w całym kraju, więc także na stacjach w Warszawie. Limit nie oznacza jednak, że wszędzie zapłacimy tyle samo. Stacje przy głównych trasach wylotowych i w centrum często sprzedają paliwo blisko górnej granicy, a te na obrzeżach miasta i przy hipermarketach potrafią zejść poniżej.

Kto tankuje regularnir, zanim podjedzie do dystrybutora, powinien porównać ceny w okolicy w aplikacji lub serwisie z cenami paliw. Przy kilku groszach różnicy na litrze to nadal kilka złotych na każdym baku.

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Kolejne obwieszczenie Ministra Energii ukaże się we wtorek 20 października i określi maksymalne ceny na środę. Obwieszczenia o cenach maksymalnych są elementem trzeciej odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

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