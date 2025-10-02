IMGW bije na alarm. Drogi będą sparaliżowane. Kierowcy w śmiertelnym niebezpieczeństwie
Po ciepłym wrześniu pogoda gwałtownie się zmienia. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą, która od czwartkowego wieczoru do piątkowego poranka może sparaliżować ruch na drogach w kilku województwach. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność.
IMGW ostrzega. Gęsta mgła sparaliżuje drogi – kierowcy muszą uważać
Po wyjątkowo ciepłym wrześniu do Polski dotarło wyraźne ochłodzenie. Prognozy na październik zapowiadają typowo jesienną aurę z chłodnymi dniami, nocnymi przymrozkami i zmiennym zachmurzeniem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega jednak, że najbliższe godziny mogą być szczególnie trudne dla kierowców.
Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
W czwartek, 2 października, IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Zjawisko będzie obowiązywało od godziny 23:00 do piątkowego poranka, 3 października, do godziny 10:00. Synoptycy przewidują znaczne ograniczenie widoczności, co może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji na drogach.
Alert dotyczy województw:
- zachodniopomorskiego,
- pomorskiego (z wyłączeniem powiatów wschodnich),
- dolnośląskiego (m.in. powiaty kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski, Jelenia Góra, karkonoski, lwówecki, lubański),
- lubuskiego (m.in. powiaty gorzowski, słubicki, sulęciński, krośnieński oraz Gorzów Wielkopolski).
Kierowcy powinni zachować ostrożność
Gęsta mgła powstaje w wyniku spadku temperatury po zachodzie słońca i obecności wilgotnych mas powietrza. Na drogach oznacza to dramatycznie skróconą widoczność. Eksperci zalecają, aby kierowcy dostosowali prędkość do warunków, zwiększyli odstęp od poprzedzającego pojazdu oraz korzystali ze świateł przeciwmgłowych.
Według prognoz sytuacja poprawi się dopiero w drugiej części piątku, kiedy mgła zacznie stopniowo się rozpraszać. Do tego czasu kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami, zwłaszcza na drogach lokalnych i w rejonach górskich.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.