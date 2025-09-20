IMGW ostrzega: fala upałów uderza w Polskę. Nawet 30°C już jutro
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenia meteorologiczne dla południowej i zachodniej Polski. Już w piątek, 20 września 2025 roku, prognozowana jest fala upałów, która obejmie kilkanaście województw. W wielu miejscach temperatura maksymalna osiągnie od 28°C do nawet 30°C.
Miejscami prognozuje się upał. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 28°C do 30°C.
Ważne od: 2025-09-20 13:00 do: 2025-09-20 18:00
Ostrzeżenia obowiązują od godziny 13:00 do 18:00 i dotyczą m.in. takich regionów jak: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Małopolska, Górny Śląsk oraz część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.
Mapa opublikowana przez IMGW wyraźnie pokazuje rozległy pas zagrożenia – obejmujący nie tylko obszary miejskie, ale także tereny wiejskie i górskie. Największe ryzyko dotyczy powiatu tarnowskiego, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych temperatur określono na 70%.
Dlaczego to ważne?
Fala upałów – nawet jednodniowa – stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci oraz przewlekle chorych. Tak wysokie temperatury mogą powodować udary cieplne, odwodnienie, osłabienie organizmu, a nawet zaostrzenia chorób układu krążenia. Eksperci apelują o ograniczenie przebywania na słońcu w godzinach szczytu, czyli między 12:00 a 17:00, oraz o nawadnianie organizmu.
Zalecenia dla mieszkańców objętych alertem:
-
Pij dużo wody – unikaj alkoholu i napojów kofeinowych.
-
Zrezygnuj z intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz.
-
Chroń głowę i skórę – noś kapelusz, okulary przeciwsłoneczne i używaj kremów z filtrem UV.
-
Nie zostawiaj dzieci i zwierząt w samochodzie, nawet na chwilę.
-
Zadbaj o sąsiadów i bliskich – szczególnie tych starszych i mieszkających samotnie.
To pierwsze tak intensywne ocieplenie po chłodniejszych dniach września i według synoptyków może zwiastować niestabilną pogodę w kolejnych dniach – możliwe są także gwałtowne burze i załamanie pogody.
Warto śledzić komunikaty IMGW i aplikacje ostrzegające przed zagrożeniami, takie jak RSO czy Alert RCB. Pogoda potrafi zmienić się w mgnieniu oka – bądź przygotowany.
