IMGW ostrzega: nadciąga piekło nad morzem i w górach! Synoptycy nie mają wątpliwości
Silny wiatr i sztorm do 9 w skali Beauforta nad Bałtykiem – IMGW wydało pilne ostrzeżenia. Alerty objęły całe wybrzeże, a także południe Polski, gdzie porywy mogą osiągnąć nawet 85 km/h.
Silny sztorm na Bałtyku. IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wyjątkowo trudnymi warunkami na Bałtyku. W sobotę wydano alert drugiego stopnia dotyczący sztormu o sile nawet do 9 w skali Beauforta. Wiatr da się we znaki nie tylko nad morzem – ostrzeżenia obowiązują także w głębi kraju, na południu Polski.
Niebezpieczne warunki na morzu
Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni poinformowało, że we wschodniej części strefy brzegowej prognozowany jest silny wiatr południowo-wschodni, który następnie skręci na południowy i południowo-zachodni. Jego siła ma wynosić od 6 do 7 stopni, w porywach nawet 8–9 w skali Beauforta. Alert ma obowiązywać do północy.
Według IMGW sztorm dotyczy całego Bałtyku, a nie tylko polskiej części wybrzeża. To oznacza, że trudne warunki odczują także marynarze i rybacy na pełnym morzu.
Alerty dla całego wybrzeża i południa Polski
Na całym polskim Wybrzeżu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Synoptycy prognozują podmuchy dochodzące do 75 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska IMGW ocenia na 75 proc.
Silne porywy wiatru spodziewane są również na południu kraju – w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Tam prędkość wiatru w porywach może sięgać nawet 85 km/h. Te ostrzeżenia obowiązują do niedzielnego poranka, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia to aż 80 proc.
Możliwe straty i zagrożenie
IMGW podkreśla, że ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają ryzyko wystąpienia zjawisk, które mogą powodować straty materialne i zagrażać zdrowiu oraz życiu. Służby apelują o ostrożność, szczególnie do osób przebywających nad morzem i w górach, gdzie silny wiatr może być szczególnie niebezpieczny.
