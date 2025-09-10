IMGW wydało ostrzeżenia. Intensywne burze nadciągają nad Polskę

10 września 2025 12:09 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Intensywne deszcze nadciągają nad Polskę. IMGW wydało alerty dla kilku regionów – miejscami spadnie nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy.

Fot. Warszawa w Pigułce

Intensywne opady deszczu. IMGW ostrzega mieszkańców kilku regionów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed ulewnymi opadami deszczu. Żółte alerty pierwszego stopnia obowiązują w kilku województwach południa i zachodu kraju. Synoptycy zapowiadają, że w niektórych miejscach może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

IMGW ostrzega, że od środy wieczorem do czwartkowego poranka intensywne deszcze pojawią się w województwach:

  • zachodniopomorskim (powiaty gryfiński, pyrzycki, myśliborski),
  • lubuskim (z wyłączeniem powiatu strzelecko-drezdeneckiego),
  • dolnośląskim,
  • opolskim,
  • śląskim (poza północno-wschodnimi powiatami),
  • małopolskim (powiaty chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, nowotarski i tatrzański).

Prognozowane są opady o umiarkowanym i silnym natężeniu. W niektórych miejscach suma deszczu osiągnie od 30 do 40 l/mkw.

Sobota z burzami i ulewami

Pierwszy dzień weekendu również może przynieść groźne zjawiska pogodowe. IMGW zapowiada możliwość wydania kolejnych ostrzeżeń, tym razem związanych z burzami i ulewnym deszczem. Zasięgiem mogą zostać objęte województwa: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą spowodować straty materialne i zagrozić zdrowiu lub życiu. Oznacza to także utrudnienia w komunikacji drogowej i ryzyko zakłóceń podczas imprez plenerowych. Synoptycy apelują o ostrożność i śledzenie prognoz.

Prognoza zagrożeń publikowana przez IMGW to orientacyjne ostrzeżenie, które ma na celu wczesne informowanie społeczeństwa o ryzyku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk. Dzięki temu mieszkańcy mogą przygotować się na nadchodzące utrudnienia i podjąć odpowiednie środki ostrożności.

